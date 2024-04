Νετανιάχου: Είναι σειρά του Ιράν τώρα να φοβάται - Θα απαντήσουμε στοχευμένα

«Το Ιράν θα πρέπει να περιμένει νευρικά χωρίς να γνωρίζει πότε μπορεί να έρθει η επίθεση, όπως έκανε το ίδιο και στο Ισραήλ», διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη του κόμματός του, σύμφωνα με το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Kan.

Όπως μετέδωσε το ραδιοφωνικό δίκτυο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε κατ' ιδίαν συνάντηση με τους υπουργούς του κόμματός του, το Λικούντ, ότι η πυραυλική επίθεση του Ιράν πρέπει να ακολουθηθεί από «έξυπνη απάντηση» και ότι «πρέπει να αντιδράσουμε με σύνεση, όχι ενστικτωδώς».

Ο ίδιος σταθμός ανέφερε, επικαλούμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο ότι το Ισραήλ διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώσει εκ των προτέρων τις ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν, ώστε να έχουν οι αμερικανικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή ικανό χρόνο να προετοιμαστεί για τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Επίσης, ο σταθμός Kan μετέδωσε πως το Ισραήλ έχει διαβεβαιώσει τις αραβικές χώρες στην περιοχή ότι η απάντησή του στην επίθεση του Ιράν δεν θα τις θέσει σε κίνδυνο, εν μέσω ανησυχιών από πολλές χώρες ότι θα λογοδοτήσουν από την Τεχεράνη σε περίπτωση των ισραηλινών αντιποίνων.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Ισραήλ έχει ενημερώσει συμμαχικές χώρες όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος και τα κράτη του Κόλπου ότι η απάντησή του, όταν έρθει, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το Ιράν να μην μπορεί να τις εμπλέξει στα αντίποινα.

Η αναφερόμενη διαβεβαίωση από το Ισραήλ προς τις γειτονικές του χώρες έρχεται μετά την προειδοποίηση ανώτατων Ιρανών διοικητών την Κυριακή ότι το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη επίθεση εάν αντεπιτεθούν στα περισσότερα από 300 drones και πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, τα σχόλια της Τεχεράνης προκάλεσαν ανησυχία στην Ιορδανία αφού τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν προειδοποίησαν ότι η Ιορδανία θα είναι ο επόμενος στόχος σε περίπτωση που συνεργαστεί με το Ισραήλ σε μια αναμέτρηση με το Ιράν.

«Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του εδάφους του», ξεκαθάρισε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Χέρτσι Χαλέβι, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πότε και το πώς, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες προέτρεψαν την ηγεσία της χώρας να μην προχωρήσει σε αντίποινα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η δήλωση αυτή έγινε από τον Ισραηλινό στρατηγό κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση της Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία επλήγη στη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου, το οποίο εξέτασε τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στο ιρανικό χτύπημα.

The Chief of Staff Major General Herzi Halevi at the Navatim base, excerpt: The launch of so many missiles, cruise missiles, and UAVs into the territory of the State of Israel will be met with a response. pic.twitter.com/Cpbewavxql