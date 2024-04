Ισραηλινός αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Θα απαντήσουμε στην πυραυλική επίθεση του Ιράν

«Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του εδάφους του», ξεκαθάρισε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Χέρτσι Χαλέβι, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πότε και το πώς, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες προέτρεψαν την ηγεσία της χώρας να μην προχωρήσει σε αντίποινα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η δήλωση αυτή έγινε από τον Ισραηλινό στρατηγό κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση της Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία επλήγη στη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου, το οποίο εξέτασε τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στο ιρανικό χτύπημα.

The Chief of Staff Major General Herzi Halevi at the Navatim base, excerpt: The launch of so many missiles, cruise missiles, and UAVs into the territory of the State of Israel will be met with a response. pic.twitter.com/Cpbewavxql