Νετανιάχου: Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει ενωμένη - Το Ιράν απειλεί ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τη Δευτέρα τη διεθνή κοινότητα να «παραμείνει ενωμένη» απέναντι στην επιθετικότητα του Ιράν «που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη», στον απόηχο του πρωτοφανούς μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον της χώρας του.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει ενωμένη για να αντισταθεί σε αυτήν την ιρανική επιθετικότητα, που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη», έγραψε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Κατηγόρησε ευθέως το Ιράν ότι, τόσο ευθέως όσο και διά εντολοδόχων, διεξάγει μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία που «απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ευχαρίστησε επίσης για την υποστήριξή τους «τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες» που συνέβαλαν στην αναχαίτιση πυραύλων και drones από το Ιράν.

Israel deeply appreciates the support of the United States, Britain, France and others in thwarting the Iranian attack against Israel.