Νεπάλ: Διάλυση της Βουλής και βουλευτικές εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026 - Γυναίκα πρώην δικαστικός η μεταβατική πρωθυπουργός

Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ διέλυσε το βράδυ Παρασκευής το Κοινοβούλιο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού Σουσίλα Κάρκι, σύμφωνα με την προεδρία.

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Κάρκι ορκίστηκε νωρίτερα το βράδυ Παρασκευής (τοπική ώρα) πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

Το γραφείο του Προέδρου Ραμτσάντρα Πάουντελ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κάρκι, έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ του Πάουντελ, του αρχηγού του στρατού Ασόκ Ρατζ Σίντελ και των ηγετών του κινήματος διαμαρτυρίας, που οδήγησε στη χειρότερη κοινωνική αναταραχή των τελευταίων ετών.

Η Κάρκι, η μοναδική γυναίκα που έχει υπηρετήσει ως ανώτατη δικαστής στη χώρα, ήταν επιλογή των διαδηλωτών, οι οποίοι επαινούν τη φήμη της για τιμιότητα, ακεραιότητα και στάση κατά της διαφθοράς.

Διετέλεσε πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου για περίπου ένα χρόνο μέχρι τα μέσα του 2017.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.