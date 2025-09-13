Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν νέο τρόπο για να στείλει δισεκατομμύρια ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία, αντικαθιστώντας τα χρήματα που μεταφέρονται στο Κίεβο με γραμμάτια υποσχετικής (IOUs) εγγυημένα από την ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες προσπαθούν να λύσουν ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα από την αρχή του πολέμου - το γεγονός ότι η Δύση μπορεί να κατάσχει τους τόκους που αποφέρουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά όχι τα ίδια τα τεράστια κεφάλαια, τα οποία θα έκαναν σημαντική διαφορά στην ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί και να ανοικοδομηθεί.

Η νέα πρόταση - την οποία ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε «νομικά δημιουργική» - θα μπορούσε να απελευθερώσει ένα σημαντικό επιπλέον χρηματοδοτικό ρεύμα για την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου, χωρίς να προχωρήσει τυπικά σε απαλλοτρίωση των ίδιων των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που θα ήταν νομικά επισφαλές.

Σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα, εκπρόσωποι της Κομισιόν παρουσίασαν την ιδέα σε αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών κεκλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη. Η πρόταση έγινε δεκτή με συγκρατημένο ενθουσιασμό, αλλά δεν υπήρξε καμία συμφωνία ή δέσμευση. Ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι ενδέχεται να κατατεθεί επίσημη πρόταση σύντομα.

Σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πάγωσαν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται στην Euroclear, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τις Βρυξέλλες.

Καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα εκτιμώμενο δημοσιονομικό έλλειμμα 8 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, οι χώρες της ΕΕ συζητούν νέες ιδέες για να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο, την ώρα που οι εσωτερικοί προϋπολογισμοί τους βρίσκονται υπό πίεση.

Ανταλλάσσοντας τα μετρητά με βραχυπρόθεσμα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου της ΕΕ, η Κομισιόν θεωρεί ότι θα αποφύγει τις κατηγορίες περί κατάσχεσης των χρημάτων. Η ιδέα δεν έχει ακόμη εγκριθεί επισήμως, ενώ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, εξετάζονται και άλλες επιλογές αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ ξεκινά την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας

Την ίδια ώρα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε ανακοίνωσε τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολική Φρουρά), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση «Eastern Sentry» θα περιλαμβάνει διάφορα μέσα και δυνάμεις από συμμάχους, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες χώρες.

«Είναι ανεύθυνο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο των συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε.

Η επιχείρηση Eastern Sentry, που ξεκινά την Παρασκευή, θα είναι μοντελοποιημένη κατά τα πρότυπα της Baltic Sentry, όπου φρεγάτες, αεροσκάφη και drones επιτηρούν τη Βαλτική Θάλασσα.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πειραματιστούν επίσης με νέες τεχνολογίες, όπως αντι-drone συστήματα, αισθητήρες και οπλικά συστήματα, δήλωσε ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR), στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς.

Ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς δήλωσε ότι η επιχείρηση Eastern Sentry έχει σχεδιαστεί ως ευέλικτη και ολοκληρωμένη αποστολή, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας σε ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, από τις Βαλτικές χώρες στον βορρά έως τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στον νότο.

«Η Πολωνία και οι πολίτες σε ολόκληρη τη Συμμαχία πρέπει να αισθάνονται σιγουριά τόσο από την άμεση αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όσο και από τη σημαντική ανακοίνωσή μας σήμερα», πρόσθεσε.

Το ΝΑΤΟ έχει ήδη σημαντική στρατιωτική παρουσία στην ανατολική Ευρώπη, περιλαμβανομένων χιλιάδων στρατιωτών, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένο αριθμό επιπλέον δυνάμεων που θα συμμετάσχουν στη νέα επιχείρηση.

Ο Γκρίνκεβιτς τόνισε ότι η επιχείρηση δεν αφορά απλώς την αύξηση των στατικών δυνάμεων, αλλά την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στην άμυνα της ανατολικής πτέρυγας.

«Σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο, θα προσαρμόζουμε συνεχώς και θα αλλάζουμε τη στρατιωτική μας στάση, με τρόπο που θα διατηρεί τον αντίπαλο σε σύγχυση, ενώ θα απαντάμε άμεσα σε συγκεκριμένες απειλές καθώς αυτές εμφανίζονται.»

DW: H Γερμανία ενισχύει την πολωνική αεράμυνα

Στο ίδιο κλίμα, την εντατικοποίηση της γερμανικής συμβολής στην επιτήρηση του πολωνικού εναέριου χώρου ανακοίνωσε το Βερολίνο διπλασιάζοντας τα Eurofighter που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στη νατοϊκή Πολωνία.

«Η Γερμανία θα επεκτείνει την παρουσία της στο Air Policing (την επιτήρηση στον αέρα) διευρύνοντας τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στη Βαλτική και την Πολωνία» ανέφερε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνουν γερμανικά μέσα, η Γερμανία συμμετέχει στην προάσπιση του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με μια συστοιχία Patriot και συμμετοχή στις πτήσεις επιτήρησης.

Επίσης η ομάδα ετοιμότητας που είναι σταθμευμένη στη βάση Λάαγκε αναμένεται να επεκτείνει την αποστολή της ως τις 30 Δεκεμβρίου του 2025, τρεις μήνες μετά το προγραμματισμένο τέλος της. Παράλληλα θα διπλασσιαστούν τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter στην περιοχή, από δύο σε τέσσερα,προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της νατοϊκής Συμμαχίας.

Μακρόν: Η Γαλλία στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία

Από την πλευρά της Γαλλίας, τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για αυτό στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Η παραβίαση του πολωνικού ενάεριου χώρου από τους Ρώσους

Οι κινήσεις αυτές έρχονται στον απόηχο της κατάρριψης μη επανδρωμένων ρωσικών αεροσκαφών από την Πολωνία. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πως ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε πυρ.

Υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, και μερικές από αυτές είχαν εισέλθει στην Πολωνία από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των δύο που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εισβολής.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, δήλωσε επίσης ότι αεροσκάφη F-35 από τη χώρα του συμμετείχαν στην αποστολή αναχαιτίσεων.

ΟΗΕ: Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στήριξης στην Πολωνία, περισσότερες από σαράντα χώρες, μεταξύ τους οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος, εξέφρασαν σε κοινή δήλωση που εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας τη «βαθιά τους ανησυχία» για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη δήλωση των χωρών, «η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποίησε δεκαεννέα παραβιάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πολωνικό εναέριο χώρο», τα οποία «συνιστούσαν πραγματική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, τις υποδομές και την ασφάλεια της αεροπλοΐας» και «εξουδετερώθηκαν προληπτικά».

Η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζήτησε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζοντας ότι «οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια».

Οι χώρες που συνυπογράφουν τη δήλωση κάλεσαν τη Ρωσία «να σταματήσει χωρίς καθυστέρηση τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να αποφύγει περαιτέρω προκλήσεις και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ».

«Η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη», σημειώνεται. «Μόνο η προσήλωση στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη και πέραν αυτής».



