ΟΗΕ: Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Περισσότερες από σαράντα χώρες, μεταξύ τους οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος, εξέφρασαν σε κοινή δήλωση που εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας τη «βαθιά τους ανησυχία» για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη δήλωση των χωρών, «η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποίησε δεκαεννέα παραβιάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πολωνικό εναέριο χώρο», τα οποία «συνιστούσαν πραγματική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, τις υποδομές και την ασφάλεια της αεροπλοΐας» και «εξουδετερώθηκαν προληπτικά».

Η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζήτησε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζοντας ότι «οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια».

Οι χώρες που συνυπογράφουν τη δήλωση κάλεσαν τη Ρωσία «να σταματήσει χωρίς καθυστέρηση τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να αποφύγει περαιτέρω προκλήσεις και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ».

«Η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη», σημειώνεται. «Μόνο η προσήλωση στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Το κείμενο της δήλωσης:

«Θα ήθελα να διαβάσω δήλωση εξ ονόματος των κυβερνήσεων της Αλβανίας, Ανδόρας, Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Καναδά, Κροατίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γεωργίας, Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Μολδαβίας, Μονακό, Νορβηγίας, Κάτω Χωρών, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Ουκρανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της κυβέρνησής μου, της Πολωνίας.

Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία και να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας σε ακόμη μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που διέπραξε η Ρωσική Ομοσπονδία.

Η Ρωσική Ομοσπονδία, επιτιθέμενη στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησε δεκαεννέα παραβιάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Τα drones, που αποτέλεσαν πραγματική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, τις υποδομές και την ασφάλεια της αεροπλοΐας, εξουδετερώθηκαν προληπτικά. Για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής πλήρους κλίμακας εισβολής κατά της Ουκρανίας το 2022, παραβιάστηκε με τόσο πρωτοφανή και μαζικό τρόπο η εδαφική ακεραιότητα της Πολωνίας - και ταυτόχρονα ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Το απαράδεκτο αυτό περιστατικό προηγήθηκε διαφόρων ρωσικών παραβιάσεων εναερίων χώρων κατά το παρελθόν.

Ως εκ τούτου, η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, αποφάσισε να ζητήσει τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενεργώντας στο πνεύμα της προληπτικής διπλωματίας. Η συνεδρίαση ζητήθηκε διότι οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν όχι μόνο παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και μια αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει ολόκληρη την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία χρόνια. Μια τέτοια πρόκληση είναι βαθύτατα ασέβεια προς τις συλλογικές και αδιάκοπες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να τερματίσει τον πόλεμο και να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε τη Δημοκρατία της Κορέας, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου, για τη σύγκληση της συνεδρίασης.

Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει χωρίς καθυστέρηση τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να αποφύγει περαιτέρω προκλήσεις και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη. Μόνο η προσήλωση στις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής διευθέτησης διαφορών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη και πέραν αυτής».