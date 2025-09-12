Ρούτε: Το ΝΑΤΟ ξεκινά την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας

Το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας στον αέρα γίνεται ολοένα και πιο συχνή.

Ο Ρούτε ανέφερε ότι η επιχείρηση Eastern Sentry θα περιλαμβάνει διάφορα μέσα και δυνάμεις από συμμάχους, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες χώρες.

«Είναι ανεύθυνο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο των συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ Άλεξους Γκρίνκεβιτς δίνουν συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς δήλωσε πως το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας.

«Η Πολωνία και οι πολίτες σε όλη τη Συμμαχία μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς μετά την ταχύτατη αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και την σημαντική ανακοίνωση που κάνουμε σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις γίνονται δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πως ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε πυρ.

Υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, και μερικές από αυτές είχαν εισέλθει στην Πολωνία από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των δύο που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εισβολής. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, δήλωσε ότι αεροσκάφη F-35 από τη χώρα του συμμετείχαν στην αποστολή αναχαιτίσεων.

Τουσκ: Δεν ήταν «λάθος» η επίθεση με ρωσικά drones στην Πολωνία

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι οι εισβολές, αυτή την εβδομάδα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας του δεν οφείλονταν σε κάποιο λάθος της Ρωσίας, παρά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το επεισόδιο μπορεί να ήταν τυχαίο.

«Θα θέλαμε κι εμείς να ήταν λάθος η επίθεση στην Πολωνία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αλλά δεν ήταν. Και το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τούσκ στο X.

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

Νωρίτερα σήμερα, ο πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσέζαρι Τόμτσικ σχολίασε επίσης τη δήλωση του Τραμπ.

«Πιστεύω πως αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να φθάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει ζήτημα λάθους - ήταν μια εσκεμμένη ρωσική επίθεση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Polsat News.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο, απάντησε επίσης στη δήλωση του Τραμπ.

«Τη νύκτα που 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στο έδαφος της Πολωνίας, 400 (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) συν 40 πύραυλοι εισήλθαν στην Ουκρανία. Δεν ήταν λάθη», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο X.