Νέο βίντεο ανήρτησε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαντώντας στα fake news που κυκλοφόρησαν στα social media το περασμένο Σαββατοκύριακο και τα οποία έκακαν λόγο για το θανάτο του.

Ο Νετενιάχου δημοσίευσε βίντεο όπου συνομιλεί με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να έρθω για να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά», λέει ο Χάκαμπι, καθώς οι δύο περπατούν στο γραφείο του Νετανιάχου.

«Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός», απαντά ο Νετανιάχου.

Ο Τραμπ ήθελε να βεβαιωθεί, λέει ο Χάκαμπι, «επειδή εσείς οι δύο τα πάτε πολύ καλά».

Crossing names off the list is good - doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/FZrZN03IZI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Ο Νετανιάχου βγάζει μια κάρτα που, όπως λέει, είναι μια λίστα με ανώτερους ιρανούς ηγέτες που έχει στο στόχαστρό του το Ισραήλ. «Σήμερα διέγραψα δύο ονόματα από την κάρτα», λέει, αναφερόμενος στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, και στον διοικητή των Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, οι οποίοι σκοτώθηκαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αυτό που κάνουν ο πρόεδρος και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι απίστευτο», λέει ο Νετανιάχου, «και είμαστε πολύ περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα-δίπλα μαζί τους και ξεφορτωνόμαστε αυτούς τους τρελούς που θα ήθελαν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα και τα μέσα για να τα ρίξουν σε κάθε αμερικανική πόλη αφού εξαφανίσουν το Ισραήλ».

«Δεν θα το κάνουν αυτό», καταλήγει. «Τους εξαφανίζουμε».

