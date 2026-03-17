Τραμπ για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν «στο πολύ κοντινό μέλλον» (vid)

Οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμα έτοιμες να αποχωρήσουν από τον πόλεμο που διεξάγεται στο Ιράν ακόμα, δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάνησης με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μ. Μάρτιν, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως «αν φεύγαμα άμεσα από το Ιράν, θα τους χρειαζόταν 10 χρόνια για να ξαναχτίσουν τη χώρα. Αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να φύγουμε.

Θα φύγουμε στο αμέσως εγγύς μέλλον» συμπλήρωσε.

Trump on Iran:



If we left right now, it would take them 10 years to rebuild. But we’re not ready to leave yet.



We’ll be leaving in the near future—in pretty much the very near future. pic.twitter.com/irJACqmnjX — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχει σχέδιο για την «επόμενη ημέρα», ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αρχικά ότι, ακόμη κι αν οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούσαν άμεσα, «θα χρειάζονταν δέκα χρόνια για να ανακάμψουν».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποβάθμισε την προειδοποίηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι η παρουσία αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο «Βιετνάμ».

Ερωτώμενος αν ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν φοβάμαι — στην πραγματικότητα δεν φοβάμαι τίποτα».

Αναφερόμενος στην παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζον Κεντ, ο Τραμπ είπε πως «είναι καλό που έφυγε».

«Το Ιράν ήταν απειλή, κάθε χώρα συνειδητοποίησε τι απειλή ήταν το Ιράν, το ερώτημα είναι αν ήθελαν να κάνουν κάτι γι' αυτό».

Ήταν «καλός τύπος» αλλά ήταν «αδύναμος στην ασφάλεια» πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι όταν κάποιος «που συνεργάζεται μαζί μας» υποστηρίζει πως το Ιράν δεν ήταν απειλή, «δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους». «Δεν είναι έξυπνοι, δεν είναι διορατικοί άνθρωποι, το Ιράν ήταν μια τεράστια απειλή», επανέλαβε.

