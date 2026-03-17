Πρεσβεία Ισραήλ: Το καθεστώς του Ιράν προήγαγε δύο καταζητούμενους από την INTERPOL για τον θάνατο 85 ανθρώπων

«Το ιρανικό καθεστώς μόλις προήγαγε δύο ανώτερους Ιρανούς τρομοκράτες, οι οποίοι καταζητούνται από την INTERPOL για τη Βομβιστική επίθεση στο AMIA το 1994 - επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 85 ανθρώπους», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρεσβεία του Ισραήλ.

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει: «Ίδιοι τρομοκράτες. Νέοι τίτλοι. Ίδια πρόσωπα».

Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ

Ίδιοι τρομοκράτες. Νέοι τίτλοι. Ίδια πρόσωπα.



Το ιρανικό καθεστώς μόλις προήγαγε δύο ανώτερους Ιρανούς τρομοκράτες που καταζητούνται από την INTERPOL για την βομβιστική επίθεση AMIA το 1994 - η οποία σκότωσε 85 άτομα.



Ahmad Vahidi - νυν διοικητής του IRGC.

Mohsen Rezaei - νυν… pic.twitter.com/bdu9Q0LYAn — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) March 17, 2026

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή