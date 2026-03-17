Πρεσβεία Ισραήλ: Το καθεστώς του Ιράν προήγαγε δύο καταζητούμενους από την INTERPOL για τον θάνατο 85 ανθρώπων

17/03/2026 • 17:50
Ελλάδα
«Το ιρανικό καθεστώς μόλις προήγαγε δύο ανώτερους Ιρανούς τρομοκράτες, οι οποίοι καταζητούνται από την INTERPOL για τη Βομβιστική επίθεση στο AMIA το 1994 - επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 85 ανθρώπους», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρεσβεία του Ισραήλ.

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει: «Ίδιοι τρομοκράτες. Νέοι τίτλοι. Ίδια πρόσωπα».

Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛ