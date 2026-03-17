Νέα πρόκληση από Τσελίκ: Η συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ πηγή αποτελεί πηγή αστάθειας στη Μεσόγειο

Τη δυσαρέσκειας της Τουρκίας για τη σύμπλευση Ελλάδας – Ισραήλ, αλλά και για τη στρατιωτική ενίσχυση ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, εξέφρασε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, τοποθετούμενος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος.

Ο Τσελίκ χαρακτήρισε «λανθασμένη» τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, κάνοντας ειδική αναφορά στη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η «στενή συνεργασία» της ελληνοκυπριακής πλευράς με το Ισραήλ «δημιουργεί συνθήκες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ενόχληση της τουρκικής πλευράς για την παρουσία και ενίσχυση συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

«Όπως έχουμε επισημάνει, η στρατιωτικοποίηση των νησιών της Ελλάδας που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς είναι λανθασμένη. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι η στενή συνεργασία της ελληνοκυπριακής πλευράς με το Ισραήλ δημιουργεί συνθήκες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος του AKP εξέφρασε επίσης την αντίδραση της Άγκυρας για την αποστολή στρατιωτικής ενίσχυσης από ευρωπαϊκές χώρες στην περιοχή, μετά την επίθεση ιρανικών drones στην Κύπρο.

«Ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνουν την αποστολή πολεμικών πλοίων ή άλλων μέσων, με στόχο την ασφάλεια της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποδείξει, στην περίπτωση του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, την αδυναμία της να αξιολογήσει και να διαμορφώσει μια συνεκτική στρατηγική ασφάλειας», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που ενδέχεται να ενισχύσουν την αστάθεια, είτε μέσω της –όπως τη χαρακτήρισε– «αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς είτε μέσω συμμαχιών που κλιμακώνουν την ένταση». «Η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων της "Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου"», κατέληξε.

