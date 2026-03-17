Εμπορικές σχέσεις Βρετανίας - ΕΕ: Το Λονδίνο δεν συζητά την επανένταξη στην ενιαία αγορά ή την τελωνειακή ένωση

Καμία άλλη εταιρική σχέση δεν είναι τόσο σημαντική για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο αυτή με τους Ευρωπαίους γείτονες της χώρας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, σε μια πολυαναμενόμενη ομιλία της στο Σίτι.

Η Βρετανία, είπε η υπουργός, θα έπρεπε να επιλέξει να ακολουθεί τους κανόνες της ΕΕ στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, ούτως ώστε να δώσει ώθηση στο εμπόριο και την ανάπτυξη. «Υπάρχουν τομείς στους οποίους η ρυθμιστική αυτονομία ίσως είναι αναγκαία, σε τομείς με μοναδικά χαρακτηριστικά ή στρατηγική σημασία για το ΗΒ, όμως αυτό θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας», τόνισε.

«Όταν τα οικονομικά οφέλη υπερβαίνουν το κόστος, ο συμβιβασμός αξίζει τον κόπο», υπογράμμισε.

Η Ριβς διευκρίνισε ότι η Βρετανία δεν θα επανενταχθεί στην ενιαία αγορά, ούτε στην τελωνειακή ένωση, όπως επίσης και δεν θα επαναφέρει την ελεύθερη μετακίνηση στα σύνορά της.

«Δεν είναι τώρα η ώρα να αλλάξουμε πορεία στη δημοσιονομική προσέγγισή μας», σχολίασε.

Σύμφωνα ωστόσο με την υπουργό, είναι προς το συλλογικό συμφέρον της Βρετανίας και της ΕΕ να ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες προκλήσεις από κοινού. Υπό αυτό το πρίσμα «θα εξετάσουμε προσεκτικά οποιαδήποτε επιλογή επιτρέπει τη συμμετοχή μας στις προσπάθειες της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία», πρόσθεσε.