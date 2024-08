Νέο βίντεο από τη στιγμή που το SOUNION τυλίγεται στις φλόγες

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που το ελληνόκτητο SOUNION τυλίγεται στις φλόγες μετά την επίθεση των Χούθι της Υεμένης, στις 21 Αυγούστου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου «SOUNION» για την αποτροπή περιβαλλοντικής καταστροφής, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι αντάρτες της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν επιχείρησαν να δικαιολογήσουν την επίθεση, υποστηρίζοντας πως η πλοιοκτήτρια εταιρεία «παραβίασε την απόφαση απαγόρευσης εισόδου στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης».

Το βίντεο το δημοσιοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι Χούθι. Στο βίντεο διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερους από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου. Το πλοίο φλέγεται εγκαταλελειμμένο, 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

#BREAKING: Video released by the #Houthi terrorists of the #Iran's Islamic Regime shows that they set the Greek oiler, SOUNION, on fire in #RedSea. This is how they created a humanitarian catastrophe which for decades will harm ecosystem in the region. pic.twitter.com/sj87BADTFc