Νέες προειδοποιήσεις Νετανιάχου στο Ιράν: Οι επιθέσεις μας θα ενταθούν τις επόμενες μέρες (vid)

Νέες προειδοποιήσεις για ένταση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν έστειλε την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε τηλεοπτικές δηλώσεις του λίγες ώρες μετά από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Όπως είπε ο Νετανιάχου, «οι δυνάμεις μας χτυπούν τώρα με αυξανόμενη ένταση την καρδιά της Τεχεράνης, και αυτό θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες».

Ακόμα, πρόσθεσε πως κατά οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF), χρησιμοποιούν το σύνολο της ισχύς τους «όπως ποτέ άλλοτε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ύπαρξή μας και το μέλλον μας».

«Η συνδυασμένη προσπάθεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που επιδίωκα εδώ και 40 χρόνια — να χτυπήσουμε αποφασιστικά το τρομοκρατικό καθεστώς» συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενη δήλωση του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε απειλήσει μ χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «τρομοκρατικού καθεστώτος» στο Ιράν τις επόμενες ημέρες.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

«Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε ο γενναίος λαός του Ιράν να απελευθερωθεί από τα δεσμά της τυραννίας. Και για αυτόν τον λόγο, σας λέω για άλλη μια φορά: Πολίτες του Ιράν, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μόνο μία φορά σε κάθε γενιά. Μην μένετε άπραγοι, γιατί η στιγμή σας θα έρθει σύντομα. Ήρθε η στιγμή να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε το έργο, να ανατρέψετε το τρομοκρατικό καθεστώς που έχει κάνει τη ζωή σας πικρή. Τα βάσανα και οι θυσίες σας δεν θα είναι μάταια. Η βοήθεια που τόσο πολύ περιμένατε έχει φτάσει. Η βοήθεια έχει φτάσει και τώρα είναι η ώρα να ενωθείτε για μια ιστορική αποστολή. Πολίτες του Ιράν, Πάρσι, Κούρδοι, Αζέρμπαϊτζάν, Αχβάζι και Μπαλοχί. Τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

PM Netanyahu’s office shares footage from a meeting with senior ministers and top security officials last night pic.twitter.com/ER3y53xjxx — Lazar Berman (@Lazar_Berman) March 1, 2026

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου μοιράστηκε βίντεο από τη χθεσινή συνάντησή του με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας και υπουργούς την πρώτη βραδιά του πολέμου με το Ιράν.