Γερμανία: Δεν αποκλείονται ιρανικά αντίποινα στην Ευρώπη μετά τον θάνατο Χαμενεϊ

Για ιρανικά αντίποινα στην Ευρώπη μετά τον θάνατο Χαμενεΐ προειδοποίησε εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα ο Μαρκ Χένριχμαν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας είπε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από ιρανικούς κρυφούς πυρήνες στην Ευρώπη.

Είπε ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να προσαρμοστούν εάν χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός Επίτροπος Αντισημιτισμού δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αναμένει αύξηση της απειλής σε εβραικούς στόχους.

«Είναι αναμενόμενο ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα δίκτυά του σε αυτή τη χώρα για να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών κέντρων», δήλωσε ο Φέλιξ Κλάιν στην εφημερίδα Funke την Κυριακή.