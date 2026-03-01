Φον ντερ Λάιεν: Επείγει μια αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν - Έμφαση στην αποκλιμάκωση της έντασης

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε την Κυριακή για την «επείγουσα ανάγκη» μιας «αξιόπιστης μετάβασης» στο Ιράν, εν μέσω της ένοπλης σύγκρουσης της Τεχεράνης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος ανέφερε σε ανάρτηση της στο X πως συνομίλησε με τον σεΐχη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και πρόσθεσε πως «είναι επείγουσα η ανάγκη για μια αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν».

Παράλληλα, τόνισε πως πρέπει να υπάρξει «διακοπή των στρατιωτικών πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του Ιράν και το τέλος των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στον αέρα, στη ξηρά και στη θάλασσα».

Αναλυτικά, η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν:

Off the phone with Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar.



We discussed the aftermath of Iran’s reckless and indiscriminate strikes on the country.



With the region in deep upheaval, Qatar can count on strong European solidarity.



Just as we could count on Qatar's support to…

Τελείωσα τη συνομιλία μου με τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι του Κατάρ.

Συζητήσαμε τις συνέπειες των απερίσκεπτων και αδιάκριτων επιθέσεων του Ιράν κατά της χώρας.

Με την περιοχή να βρίσκεται σε βαθιά αναταραχή, το Κατάρ μπορεί να βασίζεται στην ισχυρή αλληλεγγύη της Ευρώπης.

Όπως και εμείς μπορούσαμε να βασιστούμε στην υποστήριξη του Κατάρ προς τους ευρωπαίους πολίτες, και ευχαρίστησα τον Σεΐχη για αυτό.

Ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης είναι πραγματικός.

Γι' αυτό και είναι επείγουσα η ανάγκη για μια αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν.

Μια μετάβαση που θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα και θα ανοίξει τον δρόμο για μια βιώσιμη λύση.

Αυτό πρέπει να σημαίνει τη διακοπή των στρατιωτικών πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του Ιράν και το τέλος των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στον αέρα, στη ξηρά και στη θάλασσα.

Πάνω απ' όλα, πρέπει να αντανακλά και να υποστηρίζει τις δημοκρατικές προσδοκίες του γενναίου λαού του Ιράν.