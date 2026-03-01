Τρεις στρατιώτες των ΗΠΑ σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Αρκετοί ακόμη υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στα καθήκοντά τους», ανέφερε η στρατιωτική ανακοίνωση.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι «οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η αντίδρασή μας βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Η κατάσταση παραμένει ρευστή και, από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα δημοσιεύσουμε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των πεσόντων, έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.