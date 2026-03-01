Χάος στις αερομεταφορές λόγω της Μέσης Ανατολής: Τουλάχιστον 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Διεθνές χάος στις αερομεταφορές έχει προκληθεί από το Σάββατο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τουλάχιστον 4.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Όπως μετέδωσε το Reuters, Σημαντικά αεροδρόμια διαμετακόμισης, όπως το Ντουμπάι (το πιο πολυσύχναστο διεθνές αεροδρόμιο του κόσμου) και το Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ντόχα στο Κατάρ, παρέμειναν κλειστά ή με σοβαρούς περιορισμούς, καθώς μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της περιοχής παρέμεινε κλειστό μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια νέα σειρά επιθέσεων κατά του Ιράν την Κυριακή, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις κοντά στο Ντουμπάι και πάνω από την Ντόχα, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν σε αντίποινα κατά των γειτονικών κρατών του Κόλπου.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιράν, ενώ αεροδρόμια στο Αμπού Ντάμπι και το Κουβέιτ επίσης επλήγησαν.

Χιλιάδες πτήσεις έχουν επηρεαστεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, δήλωσε ότι έχει αναστείλει όλες τις πτήσεις από και προς το μεγάλο αεροδρόμιο του Ντουμπάι μέχρι τη Δευτέρα.

Η Qatar Airways, η οποία έχει αναστείλει όλες τις πτήσεις της, δήλωσε ότι θα παρέχει περαιτέρω ενημέρωση τη Δευτέρα, ενώ η γερμανική Lufthansa παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων προς την περιοχή για μια ακόμη εβδομάδα.

Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ και το Κατάρ παρέμεινε σχεδόν άδειος, όπως έδειξαν οι χάρτες της Flightradar24 την Κυριακή.

Η σημασία της περιοχής

Η περιοχή και οι αεροπορικές εταιρείες της έχουν συνηθίσει τις διαταραχές στις μετακινήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά μια τόσο παρατεταμένη αναστολή των πτήσεων - πάνω από 24 ώρες - και το κλείσιμο και των τριών μεγάλων κόμβων διαμετακόμισης του Κόλπου είναι άνευ προηγουμένου, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Κόλπος είναι επίσης ένας σημαντικός κόμβος για τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, γεγονός που ασκεί περαιτέρω πίεση στις εμπορικές διαδρομές, πέραν των διαταραχών στη θάλασσα.

Στελέχη αεροπορικών εταιρειών ανέφεραν ότι τα πληρώματα και οι πιλότοι είναι πλέον διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, γεγονός που περιπλέκει την ήδη πολύπλοκη διαδικασία επανέναρξης των πτήσεων όταν ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Το κλείσιμο των αεροδρομίων προκάλεσε σοκ πολύ πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους στην περιοχή, καθώς και σε όλη την Ασία και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Cirium, περίπου 4.000 πτήσεις επρόκειτο να προσγειωθούν στην περιοχή την Κυριακή.

Στο Μπαλί της Ινδονησίας, μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο I Gusti Ngurah Rai, καθώς οι επιβάτες περίμεναν να μιλήσουν με το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας.

Οι ταξιδιώτες κάθονταν πάνω στις αποσκευές τους, περιμένοντας να μάθουν λεπτομέρειες για τις πτήσεις τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hazrat Shahjalal στη Ντάκα του Μπαγκλαντές, ενώ οι πίνακες αναχωρήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Tribhuvan του Κατμαντού έδειχναν μια μακρά λίστα ακυρωμένων πτήσεων.

Το Ντουμπάι και η γειτονική Ντόχα βρίσκονται στο σταυροδρόμι των αεροπορικών ταξιδιών ανατολής-δύσης, διοχετεύοντας την κίνηση των μακρινών πτήσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω ενός πυκνού δικτύου πτήσεων με ανταποκρίσεις. Με αυτά τα αεροδρόμια να είναι αδρανή, τα αεροσκάφη και τα πληρώματα παρέμειναν ακινητοποιημένα, διαταράσσοντας τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο.

«Είναι ο τεράστιος όγκος των ανθρώπων και η πολυπλοκότητα», είπε ο αεροπορικός αναλυτής Τζον Στρίκλαντ.

«Δεν είναι μόνο οι πελάτες, είναι και τα πληρώματα και τα αεροσκάφη που βρίσκονται παντού».

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή ακύρωσαν ή άλλαξαν τις πτήσεις τους για να αποφύγουν τον κλειστό ή περιορισμένο εναέριο χώρο, επιμηκύνοντας τα ταξίδια και αυξάνοντας το κόστος των καυσίμων. Η διαταραχή εντάθηκε από την απώλεια των ιρανικών και ιρακινών διαδρομών υπερίπτασης, οι οποίες είχαν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από τότε που ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο και των δύο χωρών.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να περιοριστούν σε στενότερους διαδρόμους, με τις συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν να προσθέτουν έναν επιπλέον κίνδυνο, δήλωσε ο Ιαν Πίτσνικ, διευθυντής επικοινωνίας της Flightradar24.

«Ο κίνδυνος παρατεταμένης διαταραχής είναι το κύριο μέλημα από την άποψη της εμπορικής αεροπορίας» πρόσθεσε.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν που θα οδηγήσει στο κλείσιμο του εναέριου χώρου θα έχει δραστικές συνέπειες για τα ταξίδια μεταξύ Ευρώπης και Ασίας».

Υπογραμμίζοντας την έκταση της διαταραχής, η Air India ακύρωσε τις πτήσεις της την Κυριακή από το Δελχί, τη Βομβάη και το Αμριτσάρ προς μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.