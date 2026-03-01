Η Maersk σταματά τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Η Maersk, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη διέλευση φορτηγών πλοίων από το Στενά του Ορμούζ για λόγους «ασφάλειας», εν μέσω του πολέμου του Ιράν και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αναστέλλουμε όλες τις διασταυρώσεις πλοίων στο Ορμούζ μέχρι νεωτέρας», ανέφερε ο δανικός όμιλος σε μια ηλεκτρονική ανακοίνωση.

«Η ασφάλεια των πληρωμάτων, των πλοίων και των φορτίων των πελατών μας παραμένει η βασική μας προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Παρά το στενό του πλάτος, το κανάλι φιλοξενεί τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου. Οι μεγάλοι εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής βασίζονται σε αυτό για τη μεταφορά προμηθειών στις διεθνείς αγορές, ενώ οι χώρες εισαγωγής εξαρτώνται από την αδιάκοπη λειτουργία του.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή το κλείσιμο των Στενών.