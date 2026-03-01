Το Brent σημείωσε άνοδο στη δευτερογενή αγορά (OTC) 10% στα 80 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με εμπόρους πετρελαίου, ενώ αναλυτές προέβλεπαν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που βύθισαν τη Μέση Ανατολή σε έναν νέο πόλεμο.

«Ενώ οι στρατιωτικές επιθέσεις από μόνες τους στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου, ο βασικός παράγοντας εδώ είναι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Ajay Parmar, διευθυντής ενέργειας και διύλισης στην ICIS.

O ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) από τον Απρίλιο, μια αύξηση που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

Αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποιες εναλλακτικές υποδομές για την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ, η καθαρή επίδραση από το κλείσιμό του θα ήταν η απώλεια 8 έως 10 εκατ. βαρέλια εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, ακόμη και μετά την εκτροπή ορισμένων ροών μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας και του αγωγού του Αμπού Ντάμπι, δήλωσε ο οικονομολόγος ενέργειας της Rystad, Χόρχε Λεόν.

Η Rystad αναμένει ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 20 δολάρια, φτάνοντας τα 92 δολάρια ανά βαρέλι, όταν ανοίξουν οι αγορές.