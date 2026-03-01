CENTCOM: Οι πύραυλοι του Ιράν δεν πλησίασαν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Σε δημοσίευσή της στο Χ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε την υποτιθέμενη είδηση ότι χτυπήθηκε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln (CVN 71), το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και επιχειρεί κατά του Ιράν, λέγοντας πως «οι πύραυλοι οχι απλώς δεν χτύπησαν το πλοίο αλλά ούτε καν το πλησίασαν».

Αναλυτικά η δημοσίευση της CENTCOM

Το Ιρανικό IRGC ισχυρίζεται ότι χτύπησε το USS Abraham Lincoln με βαλλιστικούς πυραύλους. ΨΕΜΑ.

Το Lincoln δεν χτυπήθηκε. Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν έφτασαν καν κοντά. Το Lincoln συνεχίζει να απωνηώνει αεροσκάφη για να υποστηρίξει την αμείλικτη εκστρατεία της Κεντρικής Διοίκησης για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού, εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, είναι το πρώτο που έφτασε στη Μέση Ανατολή στα μέσα Φεβρουαρίου, ακολουθούμενο την προηγούμενη εβδομάδα από το αεροπλανοφόρο Gerald Ford (CVN 78).