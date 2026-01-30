Νέες οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για «τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων»

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος του Ιράν, εν μέσω της τεταμένης κατάστασης στις σχέσεις των δύο χωρών και των ανησυχιών για το ενδεχόμενο σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ, οι νέες κυρώσεις έρχονται σε άτομα και φορείς για «τη βίαιη καταστολή του καθεστώτος» στις μεγάλες διαδηλώσεις των προηγούμενων εβδομάδων, που «απλώθηκαν» και στις 31 περιφέρειες της Τεχεράνης.

Μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων στους οποίους επιβάλλονται νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ είναι Εσκάνταρ Μομενί Καλαγκάρι, υπουργός Εσωτερικών του Ιράν και ο Μάτζιντ Καντέμι, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των «Φρουρών της Επανάστασης».