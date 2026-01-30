Τραμπ: Είχα επικοινωνία με το Ιράν, ελπίζω να μην χρειαστεί να διατάξω πλήγματα (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά τις τελευταίες ημέρες έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ιράν, αφού μιλώντας σε δημοσιογράφους το βράδυ της Πέμπτης, ανέφερε ότι «ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί» να διατάξει πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης, όπου οι ΗΠΑ επισείουν το τελευταίο διάστημα την απειλή στρατιωτικής επέμβασης.
«Είμαστε δυνατοί. Είμαστε δυνατοί οικονομικά. Είμαστε δυνατοί στρατιωτικά (...) Και τώρα έχουμε μια (σ.σ. αεροναυτική) δύναμη που κατευθύνεται σε αυτή τη χώρα που τη λένε Ιράν. Κι ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο στην Ουάσιγκτον.
Σε ερώτηση, δε, για το αν είχε συνομιλίες ή σχεδίαζε να διεξαγάγει συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε και ότι είχε και ότι το σχεδιάζει.
Reporter: Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on it?— Clash Report (@clashreport) January 30, 2026
Trump: I have had, and I am planning on it.
We have a lot of very big, powerful ships sailing to Iran right now. It would be great if we didn’t have to use them. pic.twitter.com/ZdLFhoBa3R