Τραμπ: Είχα επικοινωνία με το Ιράν, ελπίζω να μην χρειαστεί να διατάξω πλήγματα (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά τις τελευταίες ημέρες έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ιράν, αφού μιλώντας σε δημοσιογράφους το βράδυ της Πέμπτης, ανέφερε ότι «ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί» να διατάξει πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης, όπου οι ΗΠΑ επισείουν το τελευταίο διάστημα την απειλή στρατιωτικής επέμβασης.

«Είμαστε δυνατοί. Είμαστε δυνατοί οικονομικά. Είμαστε δυνατοί στρατιωτικά (...) Και τώρα έχουμε μια (σ.σ. αεροναυτική) δύναμη που κατευθύνεται σε αυτή τη χώρα που τη λένε Ιράν. Κι ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο στην Ουάσιγκτον.

Σε ερώτηση, δε, για το αν είχε συνομιλίες ή σχεδίαζε να διεξαγάγει συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε και ότι είχε και ότι το σχεδιάζει.