Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων από την αριστερά

Κάποιες «συλλογικότητες» απαίτησαν και πέτυχαν να «εξαφανίσουν» τον Σάκη Μουμτζή από εκδήλωση στον Βόλο για το Ολοκαύτωμα. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, τον διέγραψε με μια υπογραφή. Ο λόγος; Επειδή ο Σάκης Μουμτζής δεν αναγνωρίζει τον ρόλο του ΕΑΜ. Καταλάβατε; Για να μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση, θα πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών επιτρόπων της αριστεράς. Χρειαζόμαστε… πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. ΕΑΜ – ΕΛΑΣ- Αντίσταση. Να το εμπεδώσουμε!

Το ίδιο θα λέγαμε αν κάποιος δημόσιος φορέας, η Περιφέρεια είναι κράτος, απέκλειε έναν αριστερό ομιλητή από μία εκδήλωση. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα, αλλά φαίνεται ότι δεν αγγίζουν τους συμπολίτες μας που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως «προοδευτικοί».

Είναι απορίας άξιο γιατί τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας δεν λειτούργησαν. Δεν κινήθηκαν καν. Δεν ρώτησαν. Η υπόθεση του Βόλου είναι μια καθαρή επίδειξη αντισημιτισμού. Το καλύπτει, άραγε, ο αντιρατσιστικός νόμος; Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη ένιωσε την ανάγκη να κινηθεί και να διερευνήσει τι έχει συμβεί; Πιθανότατα και να το έχει κάνει, δεν θέλω να την αδικήσω. Αισθάνομαι, όμως, την ανάγκη να εκφράσω τον φόβο μου για τα αλλεπάλληλα κρούσματα αντισημιτισμού και για το γεγονός ότι αυτά έχουν περάσει ατιμώρητα. Θα θυμάστε το περιστατικό που «συλλογικότητες» έσπασαν μαγαζί στην Αθήνα γιατί… σέρβιρε καφέ σε Ισραηλινούς. Αυτό πέρασε έτσι και φτάσαμε εδώ. Την επόμενη φορά το θράσος τους θα φτάσει πιο μακριά.

Σημαντική η δήλωση του κ. Καλαντζή, του γενικού γραμματέα θρησκευμάτων, ότι ο αποκλεισμός του Σάκη Μουμτζή είναι πολιτική ιδεολογικής τρομοκρατίας με σαφέστατο αντισημιτικό χαρακτήρα. Οι δικαστικές αρχές την διάβασαν;

Να επιστρέψουμε όμως στα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Όποιος αναφέρεται, λοιπόν, στην κόκκινη τρομοκρατία στην περίοδο που προηγήθηκε του Εμφυλίου, δεν θα έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί. Κυριολεκτικώς! Όποιος διαφωνεί μαζί τους θα συναντήσει την αντίδραση των … συλλογικοτήτων. Την έχουν νιώσει πανεπιστημιακοί που τόλμησαν να πουν κάτι διαφορετικό από εκείνο που ισχυρίζεται η αριστερή διανόηση. Την νιώθουν τώρα και δημοσιογράφοι.

Με την ευκαιρία, σκεφτείτε τι θα τραβάγαμε αν η αριστερά είχε κερδίσει τον εμφύλιο. Εδώ τρομοκρατούν όντας ηττημένοι…

Έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Οδηγούν τα πράγματα στα άκρα. Αν δεν μπει τώρα ένα stop, αν δεν κινητοποιηθεί το πολιτικό σύστημα, τότε θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις που δεν θα τις πιστεύουμε. Κι επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι όλο το πολιτικό σύστημα, η καμπάνα κτυπάει κυρίως για εκείνους που λένε ότι θέλουν να κλείσουν την πόρτα στον λαϊκισμό και στα άκρα.

Θανάσης Μαυρίδης

