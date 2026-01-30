Αμερικανικό αντιτορπιλικό πυραύλων στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό πυραύλων έδεσε στο λιμάνι του Εϊλάτ, στο Ισραήλ, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η άφιξη του USS Delbert D. Black είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και αποτελεί μέρος της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και του αμερικανικού στρατού.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη διαθέσιμη ισχύ πυρός και τις αμυντικές δυνατότητες στην περιοχή, δίνοντας στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν, με φόντο τις δολοφονίες διαδηλωτών από το καθεστώς.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία πλέουν τακτικά στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αν και η άφιξή τους στο λιμάνι του Εϊλάτ παραμένει σπάνιο γεγονός.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει οποιαδήποτε δράση αποφασίσει ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει καλέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, απειλώντας το ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αναλάβουν σκληρότερη δράση. Η Τεχεράνη απάντησε ότι θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε εξάλλου ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, αν και σημείωσε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να αναλάβει δράση. Εξάλλου πριν λίγες ημέρες κατέπλευσε στα ανοικτά του Ιράν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».