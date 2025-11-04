Οι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης θα επιλέξουν τον επόμενο δήμαρχό τους την Τρίτη, ολοκληρώνοντας μια εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαντάνι, τον ανεξάρτητο Άντριου Κουόμο και τον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σλίβα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, απειλώντας παράλληλα να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση της πόλης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εάν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Ζοχράν Μαντάνι κερδίσει τις εκλογές της Τρίτης.

Όπως σχολιάζει το Reuters, ο Τραμπ που σχολιάζει συχνά την εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ενεπλάκη ακόμη περισσότερο στην κούρσα, παρακάμπτοντας τις κομματικές γραμμές για να στηρίξει τον Κουόμο έναντι του Μαντάνι αλλά και του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σλίβα, ο οποίος υπολείπεται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις σε μια πόλη που παραδοσιακά στηρίζει τους Δημοκρατικούς.

Ο Κουόμο, επί σειρά ετών σημαίνον στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος, κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την ήττα του από τον Μαντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Οι εκλογές της Τρίτης στη Νέα Υόρκη παρακολουθούνται στενά σε εθνικό επίπεδο, καθώς θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της εικόνας του Δημοκρατικού Κόμματος, την ώρα που αυτό αναζητεί την ταυτότητά του απέναντι στον Τραμπ.

Ο 34χρονος Μαντάνι, αυτοπροσδιοριζόμενος δημοκρατικός σοσιαλιστής που προηγείται του Κουόμο στις δημοσκοπήσεις, έχει κινητοποιήσει νεότερους και πιο προοδευτικούς ψηφοφόρους, αλλά έχει επίσης ανησυχήσει τους μετριοπαθείς Δημοκρατικούς, οι οποίοι φοβούνται ότι μια υπερβολικά αριστερή στροφή μπορεί να αποδειχθεί μπούμερανγκ.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επιτεθεί στον Μαντάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, με τον Τραμπ να τον παρουσιάζει ως κομμουνιστή.

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στην πραγματικότητα δεν έχετε άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε πως θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ικανός για αυτό, ο Μαντάνι δεν είναι!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι μια ψήφος υπέρ του Σλίβα θα ωφελούσε μόνο τον Μαντάνι.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζοχράν Μαντάνι κερδίσει τις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, πέραν των απολύτως απαραίτητων βάσει νόμου, στην αγαπημένη μου πρώτη πατρίδα», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Υόρκη.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να προσφέρει στη Νέα Υόρκη 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6,4% των συνολικών δαπανών της πόλης, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Απειλές Τραμπ για περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πόλεων και πολιτειών για ζητήματα που αφορούν τις κλιματικές πολιτικές, τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και τις πολιτικές ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης.

Ο Μαντάνι, μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης γεννημένος στην Ουγκάντα, αιφνιδίασε τους πολιτικούς αναλυτές στις 24 Ιουνίου, πετυχαίνοντας καθαρή νίκη στις προκριματικές εκλογές.

Ο Μαντάνι έχει αξιοποιήσει την προεκλογική του εκστρατεία για να κινητοποιήσει τους Νεοϋορκέζους ενάντια στους «κατεστημένους» υποψηφίους όπως ο Κουόμο, ο οποίος εξελέγη κυβερνήτης της Νέας Υόρκης τρεις φορές, αλλά παραιτήθηκε το 2021 έπειτα από έκθεση της Γενικής Εισαγγελέως της Πολιτείας που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 11 γυναίκες, ανάμεσά τους και δημόσιες υπαλλήλους.

Έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπίστωσε αργότερα ότι ο Κουόμο είχε δημιουργήσει «σεξουαλικά εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» για τουλάχιστον 13 γυναίκες εργαζόμενες στην πολιτεία.

«Η αγκαλιά του κινήματος MAGA προς τον Άντριου Κουόμο αντανακλά την κατανόηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος δήμαρχος για τα συμφέροντά του», δήλωσε ο Μαντάνι σε προεκλογική εκδήλωση μετά τη δημόσια στήριξη του Τραμπ προς τον Κουόμο.

«Ο Τραμπ και ο Κουόμο έχουν τους ίδιους χρηματοδότες, την ίδια περιορισμένη οπτική και την ίδια αίσθηση ατιμωρησίας», πρόσθεσε.

Τι περιλαμβάνουν οι πολιτικές του Μαμντάνι;

Οι πολιτικές προτάσεις του Μαντάνι περιλαμβάνουν αύξηση της φορολογίας για τους πλουσιότερους κατοίκους της Νέας Υόρκης, αύξηση του εταιρικού φόρου, «πάγωμα» των ενοικίων σε σταθεροποιημένα διαμερίσματα και ενίσχυση της κρατικά επιδοτούμενης στέγασης.

Η άνοδός του δημιουργεί τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες για το Δημοκρατικό Κόμμα σε εθνικό επίπεδο: το κόμμα αναγνωρίζει την ανάγκη να απευθυνθεί σε νεότερους ψηφοφόρους, αλλά ταυτόχρονα ανησυχεί για τις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών σχετικά με τις επικρίσεις του Μαντάνι κατά του Ισραήλ και για τον δημοκρατικό σοσιαλισμό του, που έχει προκαλέσει ανησυχία στους οικονομικούς κύκλους της Νέας Υόρκης.