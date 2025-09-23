Νέα Υόρκη: Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ μπλόκαρε τον Μακρόν - «Μάντεψε, εγκλωβίστηκα εξαιτίας σου» (vid)

Σε άβολη θέση βρέθηκε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη καθώς αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στον Ντόναλντ Τραμπ για να μπορέσει να περάσει από τα αστυνομικά μπλόκα.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Μακρόν τηλεφώνησε στον Τραμπ επειδή η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου είχε οδηγήσει στο κλείσιμο κεντρικών δρόμων της Νέας Υόρκης.

«Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά», ακούγεται να λέει ο Γάλλος πρόεδρος στο τηλέφωνο.

Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν προβληματισμένος καθώς δεν μπορούσε όπως φαίνεται να προχωρήσει με το αυτοκίνητό του και συνομίλησε με έναν αστυνομικό για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.

Ο αστυνομικός, εμφανώς σε δύσκολη θέση, του εξήγησε ότι ο δρόμος είναι κλειστός για λόγους ασφαλείας καθώς η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ θα περνούσε από εκεί.

Στη συνέχεια όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο ο Μακρόν κάλεσε στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του.