Ναγκασάκι: Ο δήμαρχος της πόλης προειδοποιεί για τους κινδύνους πυρηνικού πολέμου, 80 χρόνια μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας

Χιλιάδες άνθρωποι έσκυψαν το κεφάλι σε προσευχή στο Ναγκασάκι το Σάββατο για να τιμήσουν την 80ή επέτειο της ατομικής βομβαρδιστικής επίθεσης στην πόλη, ενώ ο δήμαρχος προειδοποίησε ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συγκρούσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον κόσμο ξανά σε πυρηνικό πόλεμο.

Η πόλη της δυτικής Ιαπωνίας καταστράφηκε στις 9 Αυγούστου 1945, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν μια βόμβα πλουτωνίου-239 βάρους 10.000 λιβρών, με το παρατσούκλι «Fat Man», σκοτώνοντας ακαριαία περίπου 27.000 από τους 200.000 κατοίκους της πόλης. Μέχρι το τέλος του 1945, ο αριθμός των θανάτων από οξεία έκθεση σε ακτινοβολία είχε φτάσει τους 70.000 περίπου.

Η καταστροφή της Ναγκασάκι συνέβη τρεις ημέρες μετά την καταστροφή της Χιροσίμα από μια αμερικανική βόμβα ουρανίου-235. Η Ιαπωνία παραδόθηκε στις 15 Αυγούστου, τερματίζοντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά από ένα λεπτό σιγής στις 11:02 π.μ., που σηματοδοτούσε την ώρα της έκρηξης, ο δήμαρχος Σίρο Σουζούκι κάλεσε τους ηγέτες να επιστρέψουν στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να δείξουν έναν συγκεκριμένο δρόμο προς την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση «δεν είναι πλέον αποδεκτή».

«Πρόκειται για μια κρίση που απειλεί την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και αγγίζει τον καθένα από εμάς», δήλωσε ο Σουζούκι στο πλήθος, το οποίο σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αριθμούσε 2.700 άτομα.

Αναφέρθηκε στη μαρτυρία ενός επιζώντα για να περιγράψει την πραγματικότητα μιας πυρηνικής επίθεσης: «Γύρω μου υπήρχαν άνθρωποι με τα μάτια τους να έχουν βγει από τις κόγχες τους... Τα πτώματα ήταν σκορπισμένα σαν πέτρες».

«Δεν είναι η προοπτική του «παγκόσμιου πολίτη» αυτή που θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την επανένωση του κατακερματισμένου κόσμου μας;», ρώτησε ο Σουζούκι, ζητώντας μια λύση βασισμένη στην αμοιβαία κατανόηση και αλληλεγγύη.

Πιστεύεται ότι ο αμερικανικός στρατός επέλεξε τη Ναγκασάκι ως στόχο λόγω της σημασίας της ως σημαντική βιομηχανική και λιμενική πόλη. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του λοφώδους εδάφους της, θεωρήθηκε επίσης ότι θα συγκέντρωναν την έκρηξη.

Εκπρόσωποι από 95 χώρες και εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ παρευρέθηκαν στην ετήσια τελετή στο Πάρκο Ειρήνης της Ναγκασάκι για την ιστορική αυτή επέτειο.

Η Ρωσία, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό απόθεμα στον κόσμο, είχε επίσης εκπρόσωπο.

Ο Daiji Kawanaka, ένας 14χρονος τουρίστας από την Οσάκα, συμμερίστηκε τα συναισθήματα του δημάρχου.

«Πιστεύω πραγματικά ότι μια τέτοια τραγωδία δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ», δήλωσε στο Reuters, προσθέτοντας ότι η επέτειος προκαλεί συζητήσεις για την ειρήνη ακόμη και μεταξύ των νεαρών συνομηλίκων του. «Μπορούμε μόνο να δεσμευτούμε να αναλάβουμε οι ίδιοι την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα βήμα προς την ειρήνη».

Η κορυφαία οργάνωση επιζώντων της ατομικής βόμβας της Ιαπωνίας, Nihon Hidankyo, κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι για την εκστρατεία της για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.

Οι επιζώντες, γνωστοί ως «hibakusha», συνεχίζουν να υποφέρουν από τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας και της κοινωνικής διάκρισης. Με τον αριθμό τους να πέφτει κάτω από τις 100.000 για πρώτη φορά φέτος, οι ιστορίες τους τροφοδοτούν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.

Η Ιαπωνία, η μόνη χώρα που έχει υποστεί πυρηνικές επιθέσεις, έχει δηλώσει τη δέσμευσή της για πυρηνικό αφοπλισμό, αλλά δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος ή παρατηρητής της συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων.