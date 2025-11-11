Τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης στην Περιφέρεια και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις, που ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια εκδηλώνονται ήδη από το Νοέμβριο κι έρχονται ως συνέχεια των αναταράξεων, παντός τύπου, που προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτουν ένα ακόμη «μέτωπο» στα ανοιχτά ζητήματα, που η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει.



Η πρώτη κυβερνητική αντίδραση, την ώρα, που οι αγρότες βρίσκονταν στο δρόμο, ήρθε σε επίπεδο κορυφής, με τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει από τη Ροδόπη ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες σημειώνοντας ότι επρόκειτο για ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.



«Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο», ήταν το μήνυμα, που θέλησε να στείλει ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορεί να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, «πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του», προσέθεσε, καθώς το βασικό επίδικο των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι η καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων και επιδοτήσεων.



«Πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών πόρων», ήταν η θέση στην οποία επιμένει η κυβέρνηση και επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης.

Τη δική του σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόβλημα στην περιφέρεια, που προκάλεσε τόσο η καθυστέρηση των αγροτικών πληρωμών, όσο και πριν από λίγες ημέρες το θέμα των ΕΛΤΑ, προκύπτει την ώρα, που το Μέγαρο Μαξίμου, ήδη από τον Σεπτέμβριο, προσπάθησε να βάλει σε πρώτο πλάνο περιφερειακές πολιτικές με αναπτυξιακό και οικονομικό πρόσημο.



Αυτό επιχείρησε να επικοινωνήσει και κατά την περιοδεία του ο κ. Μητσοτάκης, προτάσσοντας ότι κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τόνωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών και προβάλλοντας μέτρα όπως η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου, το ετήσιο επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, που θα δοθούν για πρώτη φορά στα τέλη Νοεμβρίου και το μείγμα φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ, που πήρε το «πράσινο» φως από την Βουλή την περασμένη Παρασκευή.



Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στον αναπτυξιακό, για την περιφέρεια, χαρακτήρα των μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι δίνουν κίνητρα για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της, με αιχμή τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και τον μηδενισμό του το 2027 για πρώτες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων.

«Δεν θα κουραστώ να το λέω: δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά σε επίπεδο δεικτών που αφορούν την πορεία της ανάπτυξης, του δημοσίου χρέους. Αυτή την ανάπτυξη πρέπει να την αισθάνεται ο κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην επικράτεια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν σκύψουμε με προσοχή πάνω στα τοπικά προβλήματα, αλλά και στις τοπικές ευκαιρίες που κάθε περιοχή παρουσιάζει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι «ρωγμές» της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, έχουν καταγραφεί ήδη από τις ευρωεκλογές, με το Μέγαρο Μαξίμου να δείχνει με σαφήνεια στην αρχή της νέας πολιτικής περιόδου, όπως σηματοδοτείται στη ΔΕΘ, ότι θα επιχειρήσει να «κλείσει τις πληγές».



Τόσο οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών που οδήγησαν σε «πρόωρες» κινητοποιήσεις, όσο και θέματα, όπως τα ταχυδρομεία, που αιφνιδίασαν και προκάλεσαν αντιδράσεις στην περιφέρεια, ωστόσο, προστέθηκαν σε ζητήματα, που πλήττουν οριζόντια τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα.

Τα μέτωπα αυτά η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί εν μέσω ενός ρευστού πολιτικού σκηνικού, με τα σενάρια περί ίδρυσης νέων κομμάτων, να κυριαρχούν. Από τη μία πλευρά, η επικείμενη έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που θα δρομολογήσει και τις επόμενες κινήσεις του - με τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρά από τον Δεκέμβριο σε δημόσιες εμφανίσεις για την προώθησή του και έως τότε να τοποθετείται με αναρτήσεις και συζητήσεις, παραμένοντας στο προσκήνιο - από την άλλη πλευρά η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, που αναζωπύρωσε τη φημολογία ότι και εκείνος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε νέο κομματικό σχηματισμό, αλλάζουν τα σημερινά δεδομένα. Πολλώ δε μάλλον αν στο παζλ προστεθεί και μια ενδεχόμενη συμμετοχή της κ. Μαρίας Καρυστιανού σε κάποιο κόμμα, παράμετρος, που θα επέτεινε ακόμη περισσότερο τις ανακατατάξεις.

Για τους κυρίους Τσίπρα και Σαμαρά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ήδη την δυναμική τους, χωρίς, ωστόσο, αυτή να μεταφράζεται απαραίτητα και σε δημοσκοπική δύναμη. Στο κυβερνητικό επιτελείο αναμένουν τις επόμενες κινήσεις τους, «διαβάζοντας» πίσω από τις κινήσεις Τσίπρα το ανακάτεμα της «τράπουλας» στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και τη δυνατότητα αναζωπύρωσης κατά κάποιο τρόπο ενός δίπολου από το παρελθόν, που ενδεχομένως να οδηγούσε και σε συσπείρωση δυνάμεων για την Νέα Δημοκρατία.



Αντιθέτως, μια κάθοδος του κ. Σαμαρά στις εκλογές, στην παρούσα συγκυρία, μπορεί και να κόστιζε στα κυβερνητικά ποσοστά, που είναι κρίσιμα υπό το πρίσμα του στόχου της αυτοδυναμίας, ακόμη κι αν η δύναμή του ήταν περιορισμένη. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, το «κόστος» εκτιμούν πολλοί, θα ήταν μεγαλύτερο για κόμματα, στα δεξιά της κυβέρνησης.

Για το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει καταλύτης των εξελίξεων ο διογκωμένος χώρος της «γκρίζας ζώνης», των αναποφάσιστων που ξεπερνούν το 20% του εκλογικού σώματος, εκ των οποίων το σχεδόν 50% προέρχεται από την κεντροδεξιά και το κέντρο, με ένα μεγάλο μέρος να έχουν υπάρξει στο παρελθόν ψηφοφόροι της. Στη στρατηγική, που σχεδιάζεται, η προσέγγιση αυτών των πολιτών διατηρεί καίριο ρόλο, καθώς, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσουν τον κρίσιμο παράγοντα το επόμενο διάστημα.