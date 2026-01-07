Ν. Υόρκη: Κύμα οργής κατά Μαμντάνι μετά την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στα ΜΜΜ - Τι είχε υποσχεθεί προεκλογικά

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις στα social media μετά την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων στα λεωφορεία, μια ενέργεια πάντως που είχε αποφασιστεί πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το διοικητικό συμβούλιο της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών (MTA) ενέκρινε αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την Κυριακή.

Η βασική τιμή για τα λεωφορεία, το μετρό και το Access-A-Ride αυξήθηκε κατά 10 σεντς, από 2,90 δολάρια σε 3 δολάρια.

«Σήμερα, οι τιμές των εισιτηρίων του μετρό και των λεωφορείων της Νέας Υόρκης αυξήθηκαν από 2,90 δολάρια σε 3 δολάρια. Πέρασα το βράδυ μου ταξιδεύοντας με το μόνο δωρεάν λεωφορείο της πόλης, το Q70, για να ακούσω τι σημαίνει για τους Νεοϋορκέζους η δωρεάν μεταφορά», έγραψε ο Μαμντάνι στο X την Κυριακή.

Η προεκλογική υποόσχεση για δωρεάν μεταφορές

Η προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι περιελάμβανε υποσχέσεις για δωρεάν αστική συγκοινωνία με λεωφορεία.

«Ως δήμαρχος, θα κάνω όλα τα λεωφορεία γρήγορα και δωρεάν», δήλωσε ο Μαμντάνι σε ένα προεκλογικό βίντεο πέρυσι.

Ο Μαμντάνι ανέλαβε τα καθήκοντά του την Πέμπτη και σστην ομιλία του κατά την ορκωμοσία, δήλωσε: «Το να επιβιβάζεστε σε ένα λεωφορείο χωρίς να ανησυχείτε για την αύξηση των ναύλων ή για το αν θα αργήσετε στον προορισμό σας δεν θα θεωρείται πλέον ένα μικρό θαύμα, γιατί θα κάνουμε τα λεωφορεία γρήγορα και δωρεάν».

Παρόλο που η αύξηση των ναύλων εγκρίθηκε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Μαμντάνι και οι αυξήσεις αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της MTA, οι χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης εξακολούθησαν να κατακρίνουν την αύξηση του κόστους και να τονίζουν την προεκλογική υπόσχεση του Μαμντάνι.

Ένας χρήστης του X έγραψε: «Ο Μαμντάνι μας υποσχέθηκε δωρεάν μετακινήσεις, αλλά το μόνο που πήραμε ήταν υψηλότεροι ναύλοι».

Ένας άλλος χρήστης του X έγραψε: «Οι τιμές των λεωφορείων και του μετρό στη Νέα Υόρκη αυξάνονται στα 3 δολάρια από σήμερα. Ο καλός δήμαρχος υποσχέθηκε δωρεάν μετακινήσεις. Μας ξεγέλασε!»

Ένας άλλος χρήστης του X έγραψε ότι ο Μαμντάνι «είναι στην εξουσία εδώ και 3 ημέρες» και «η αύξηση των τιμών καθορίστηκε τον Σεπτέμβριο».