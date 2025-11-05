Ν. Κορέα: Η Πιονγιάνγκ θα μπορούσε σύντομα να πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή στις εγκαταστάσεις πυρηνικών δοκιμών της χώρας στο Πουνγκγιέ-ρι σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν το αποφάσιζε, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Τετάρτη, επικαλούμενο την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι η Βόρεια Κορέα έδειχνε σημάδια προετοιμασίας για επιπλέον εκτοξεύσεις κατασκοπευτικών δορυφόρων με ρωσική τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να εξασφαλίσει δορυφόρους αναγνώρισης με υψηλότερη ανάλυση από τους υπάρχοντες, ανέφερε το Yonhap.