Ν. Κορέα: Η Πιονγιάνγκ θα μπορούσε σύντομα να πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
05/11/2025 • 07:56 / Τελευταία Ενημέρωση: 07:58
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή στις εγκαταστάσεις πυρηνικών δοκιμών της χώρας στο Πουνγκγιέ-ρι σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν το αποφάσιζε, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Τετάρτη, επικαλούμενο την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι η Βόρεια Κορέα έδειχνε σημάδια προετοιμασίας για επιπλέον εκτοξεύσεις κατασκοπευτικών δορυφόρων με ρωσική τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να εξασφαλίσει δορυφόρους αναγνώρισης με υψηλότερη ανάλυση από τους υπάρχοντες, ανέφερε το Yonhap.

