Ν. Χριστοδουλίδης: Ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε σαφώς και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν ήταν στόχος

Ο Κιρ Στάρμερ διέψευσε και αυτός με τη σειρά του τον Βρετανό υπουργό Άμυνας περί αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων που είχαν στόχο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, καθώς σε επικοινωνία του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ξεκαθάρισε ότι «η Κύπρος δεν ήταν στόχος».

Σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Κύπρου τόνισε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο εν μέσω περιφερειακών εξελίξεων.

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με τις συνεχιζόμενες περιφερειακές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαίωσε με σαφήνεια και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε στόχο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠτΔ, διατηρείται απευθείας επικοινωνία, ενώ όλες οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.