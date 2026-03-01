Υπουργείο Άμυνας Βρετανίας

Ο Τζον Χίλι αποκάλυψε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και αναχαιτίστηκαν, με την κυπριακή κυβέρνηση να διαψεύδει.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας αποκάλυψε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί βασικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι πύραυλοι στόχευαν σκόπιμα βρετανικές εγκαταστάσεις στο νησί.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», είπε.

Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που στοχεύονταν στο Μπαχρέιν.

Μιλώντας στο Sky News, ο κ. Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ».

Ωστόσο, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν οι πιθανές επιπτώσεις από τις επιθέσεις στο Ιράν και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Επίσης, αναφέρθηκε στα 20 τρομοκρατικά σχέδια στους δρόμους της Βρετανίας που οργανώθηκαν από το Ιράν, τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών του και την προμήθεια 50.000 drones στη Ρωσία για να επιτεθούν στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν μπορεί ποτέ να του επιτραπεί να έχει πυρηνικά όπλα», κατέληξε.

Διαψεύδει η Κύπρος: «Δεν ισχύει, ούτε υπήρξε απειλή»

Σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ξεκαθαρίζει πως «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Παράλληλα, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι διαψεύδει τα όσα κυκλοφόρησαν σήμερα σχετικά με αναχαίτιση πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.

