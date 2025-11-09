Ν. Χριστοδουλίδης: Η παλλαϊκή εξέγερση του 1955 παραμένει ακλόνητο σημείο προσανατολισμού σε κάθε μας πράξη και ενέργεια

«Επτά δεκαετίες μετά, ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ παραμένει σημείο αναφοράς στη συλλογική μνήμη, αστείρευτη πηγή έμπνευσης και παντοτινό δίδαγμα για όλους μας» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ετήσια εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης Κρατητηρίων, στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης των Κρατητηρίων Κοκκινοτριμιθιάς (1955-1959) στην Κύπρο, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, εκπαιδευτικών, μαθητών, εκπροσώπων της τοπικής εκκλησίας και μελών συνδέσμων αγωνιστών της περιόδου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚΑ από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Κρατουμένων ΕΟΚΑ, το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, το Σύμβουλο Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ και τους Συνδέσμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ.

«Στον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα και στα άλλα κρατητήρια, γράφτηκαν μικρές και μεγάλες, γνωστές, αλλά και άγνωστες σελίδες μαρτυρίου πολιτικών κρατουμένων και αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Γνωστές και άγνωστες σελίδες ιστορίας, που αποτελούν αλάνθαστο οδηγό και ιερό κειμήλιο για τον κάθε λαό που αγωνίζεται για επιβίωση, για ελευθερία, για δημοκρατία» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης και απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ (1955-59) Γιάννη Σπανό, πρόσθεσε:

«Στα τρία και πλέον χρόνια της λειτουργίας τους, τα κρατητήρια - κολαστήρια μετατράπηκαν σε εστίες αντίστασης, αγωνιστικής αρετής και αδούλωτου φρονήματος εκατοντάδων απλών ανθρώπων της Κύπρου, που μεταμορφώθηκαν σε πολεμιστές της ελευθερίας της πατρίδας μας και έκτοτε παραμένουν, κύριε Σπανέ, περήφανοι σημαιοφόροι στην πορεία που οδηγεί στην απελευθέρωση, στην απαλλαγή της πατρίδας μας από τα δεινά της παράνομης τουρκικής κατοχής».

Ο κ. Χριστοδούλιδης υπογράμμισε ότι «η σημερινή μέρα μνήμης κρατητηρίων λειτουργεί ως ζωντανό μάθημα ιστορίας και υπόμνηση του απάνθρωπου τιμήματος που πλήρωσαν οι παππούδες μας και οι γονείς μας, επειδή διεκδίκησαν τον αναφαίρετο δικαίωμα να είναι ελεύθεροι» και συνέχισε :

«Η παλλαϊκή εξέγερση του 1955 παραμένει ακλόνητο σημείο προσανατολισμού σε κάθε μας πράξη και ενέργεια, στη μακρά διαδρομή για την διασφάλιση της ελευθερίας της πατρίδας μας. Και ακριβώς, η διαπίστωση αυτή καθιστά αδιειρητη την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε συνεπείς έναντι του υπέρτατου χρέους. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι η βαθιά και στερεή γνώση του ιστορικού μας παρελθόντος είναι προϋπόθεση για να έρθουν καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας και τον λαό μας. Ιστορική αλήθεια, εξάλλου, δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Αντιθέτως, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε ένα ανθεκτικό μέλλον, με ειλικρίνεια, με περηφάνεια, με αυτογνωσία, με σεβασμό και σίγουρα όχι με αυτοκατάργηση. Τιμημένοι αγωνιστές, Ελληνίδες και Έλληνες, η Κυπριακή Δημοκρατία, δημιούργημα της ανεπανάληπτης εξέγερσης του 1955 αποτελεί την ασπίδα και το δώρο του αγώνα που διεξάγουμε για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας...».

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση και στις ενέργειες που έγιναν τα τελευταία δυόμισι χρόνια για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

«Σήμερα μπορώ με ειλικρίνεια να σας διαβεβαιώσω ότι όλα όσα υποσχέθηκα αμέσως μετά την εκλογή μου γίνονται πράξη» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης και συνέχισε:

«Μπορεί εξαιτίας της αρνητικής στάσης της τουρκικής πλευράς να μην βρισκόμαστε στο επιθυμητό σημείο, όμως τα βήματα που έγιναν, ως αποτέλεσμα της δικής μας επίμονης προσπάθειας, δύνανται να μας οδηγήσουν στις εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Στα δυόμιση και πλέον αυτά χρόνια έχουμε πείσει όλους για το ποιος θέλει λύση. Όλοι αναγνωρίζουν την ειλικρίνεια των προθέσεών μας και χαιρετίζουν την ετοιμότητα μας για ουσιαστική πρόοδο στη διαδικασία, ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες.

Αυτή είναι η εντολή που μου έδωσε το κυρίαρχο εκλογικό σώμα και αυτή την εντολή θα σεβαστώ και θα τιμήσω μέχρι το τέλος έχοντας την βαθύτατη πεποίθηση ότι μπορούμε να δούμε την πατρίδα μας ελεύθερη και επανενωμένη προς όφελος όλων των νόμιμων πολιτών της. Με διεκδικητικό ρεαλισμό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με την προσδοκία ότι θα φτάσουμε στην ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης».

Ο κ. Χριστοδούλιδης αναφέρθηκε σε πέντε άξονες πολιτικής στο εσωτερικό και εξωτερικό, με τους οποίους καταβάλλεται προσπάθεια "προς ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας" με συνεχείς μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό των θεσμών, ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας, διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας, πάταξη της διαφθοράς και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με "ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας", με αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. Ταυτόχρονα, επεσήμανε, ότι "σε διεθνές επίπεδο η χώρα μας αναγνωρίζεται ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή" και πρόσθεσε:

«Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες γινόμαστε κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρος φωτεινός σε μια περιοχή που δοκιμάζεται συνεχώς από κρίσεις».

«Σε λιγότερες από 50 μέρες, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εθνική αποστολή που θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να δείξουμε ακόμη περισσότερο τον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πατρίδα μας» συνέχισε ο κ. Χριστοδούλιδης και υπογράμμισε:

«Την Πρωτοχρονιά του 2026, κυρίες και κύριοι, την ώρα που η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κυματίζει περήφανα στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης, η σκέψη μας θα να τρέξει σε όλους εκείνους σε όλους αυτούς που μαρτύρησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας, σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, με την υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να τους δικαιώσουμε. Και κυρίες και κύριοι, η μόνη δικαίωση περνά μέσα από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας και δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με οτιδήποτε λιγότερο».