Ν. Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής
14/02/2026 • 21:18
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχθηκε πρόσκληση συμμετοχής ως παρατηρητής στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη στη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε στο Χ ότι η συμμετοχή εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα από την έναρξη της κρίσης, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις.

Ταυτόχρονα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η Κύπρος, ως το κράτος-μέλος της ΕΕ που βρίσκεται γεωγραφικά πλησιέστερα στην περιοχή, συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες σταθερότητας και ειρήνευσης.

