Ν. Χριστοδουλίδης - Έρχουρμαν: Σύντομα νέα συνάντηση

Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν συνομίλησαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κύπριο Πρόεδρο να κάνει λόγο για μια ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αλλά και την ουσία του Κυπριακού.

Όπως ανέφερε, δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στους διαπραγματευτές για τα ΜΟΕ και συμφωνήθηκε να έχουν νέα συνάντηση οι δύο ηγέτες πολύ σύντομα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε επίσης ότι ζήτησε να δει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εντός Μαρτίου, ενώ ανακοίνωσε πως θα συγκαλέσει και το Εθνικό Συμβούλιο για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη:

«Είχαμε μια ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση. Συζητήσαμε την πρόοδο στα ΜΟΕ και συμφωνήσαμε να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές σε διαπραγματευτές για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Συζητήσαμε για θέματα ουσίας και συμφωνήσαμε να βρεθούμε ξανά σύντομα. Έχω αποταθεί στον Γενικό Γραμματέα γραπτώς από την προηγούμενη εβδομάδα για να τον συναντήσω εντός Μαρτίου.

Προγραμματίζω να συγκαλέσω και Εθνικό Συμβούλιο για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Ανασκοπήσαμε όλα τα ΜΟΕ, την πρόοδο που παρατηρείται και την καθυστέρηση όπου υπάρχει. Προτείναμε εδώ και καιρό το οδόφραγμα της Λιδείνης και τα τέσσερα οδοφράγματα. Μέσα στην συζήτηση για όλα τα ΜΟΕ, συζητήσαμε και για οδοφράγματα και θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες στους διαπραγματευτές. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση (για το σχολείο του Ριζοκαρπάσου). Έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου ποιος είναι ο στόχος αυτών των συναντήσεων.

Θα ξανασυναντηθούμε πολύ σύντομα για να δούμε πως προχωρούμε προς τον βασικό στόχο της επανέναρξης ουσιστικών συνομιλιών με πλήρη διασφάλιση του κεκτημένου.

Να σας θυμίσω ξανά ότι στις 11 Δεκεμβρίου ότι επαναβεβαιώσαμε την πολιτική ισότητα στη βάση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν συζητήθηκε κάτι για το θέμα του αφθώδους πυρετού και δεν θα υπάρξει κοινό ανακοινωθέν».

Πηγή: philenews.com