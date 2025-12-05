Μπάρακ (πρ. ΗΠΑ στην Τουρκία): Η Ουάσιγκτον επιθυμεί τη συμμετοχή της Άγκυρας στην «επόμενη μέρα της Γάζας»

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε σε συνέδριο στο Αμπού Ντάμπι ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί την συμμετοχή της Άγκυρας στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται για τη Λωρίδα της Γάζας.

Υποστήριξε ότι, αν συμπεριληφθεί, η Τουρκία μπορεί να επιτύχει τον μη βίαιο αφοπλισμό της Χαμάς, λόγω των δεσμών της με την τρομοκρατική οργάνωση, αν και, όπως είπε, δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει να αφήσει την Τουρκία να συμμετάσχει.

«Αν ήμουν προσωπικός σύμβουλος του Νετανιάχου, θα του έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει», δήλωσε ο Μπάρακ, σύμφωνα με το Bloomberg. «Πιστεύω ότι θα συμβεί; Όχι. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και δεν νομίζω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη».

Ο Μπάρακ επαναλαμβάνει επίσης την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας που μεσολάβησε η ΗΠΑ, η οποία καλούσε τόσο την τρομοκρατική οργάνωση όσο και το Ισραήλ να αποσυρθούν από το νότιο Λίβανο, όπου ωστόσο παρατηρούνται σχεδόν καθημερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον μελών της Χεζμπολάχ.

«Η προσωπική μου άποψη είναι: όταν σκοτώνεις έναν τρομοκράτη, δημιουργείς δέκα», λέει για τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες. «Αυτό δεν μπορεί να είναι η λύση. Πρέπει να υπάρχει άλλη λύση».

Πάράλληλα, προέτρεψε σε άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, λέγοντας ότι «είναι ώρα να πάμε στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, να καθίσουμε και να συζητήσουμε», δηλώνοντας: «Είναι ώρα να τελειώσει αυτό».

Ο Αμερικανός πρέσβης είπε επίσης ότι αναμένει ο Ερντογάν να απαλλαγεί σύντομα από τον ρωσικό αμυντικό εξοπλισμό, η αγορά του οποίου απέκλεισε την Άγκυρα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης του αόρατου μαχητικού F-35 των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», λέει ο Μπάρακ. Όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία είναι πιο κοντά στο να απαλλαγεί από το σύστημα, απάντησε «ναι».