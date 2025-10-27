Μοσάντ: Εξαρθρώθηκαν τρομοκρατικές ομάδες με σχέδια για επιθέσεις σε Ελλάδα, Αυστραλία και Γερμανία

Η ισραηλινή Μοσάντ υποστήριξε πως εξάρθρωσε διαφορετικούς τρομοκρατικούς μηχανισμούς που είχαν την υποστήριξη του Ιράν και που ετοίμαζαν επιχειρήσεις κατά στόχων σε Ελλάδα. Αυστραλία και Γερμανία.

Όπως μετέδωσε το i24news.tv, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι πολλές τρομοκρατικές ομάδες που συνδέονταν με αυτές τις επιχειρήσεις έχουν διαλυθεί και τα μέλη τους έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με τη Μοσάντ, το ιρανικό καθεστώς έχει εντείνει τις προσπάθειές του να στοχεύσει Ισραηλινούς και εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Η Μοσάντ δήλωσε ότι η στενή συνεργασία με τις διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας βοήθησε στην αποτροπή πολλαπλών επιθέσεων, σώζοντας ζωές και επιτρέποντας τη δίωξη των δραστών.

Ένα από τα βασικά πρόσωπα που αναφέρονται στις αποκαλύψεις είναι ο Σαρντάρ Αμάρ, ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και επικεφαλής της 11ης Ταξιαρχίας υπό τον αρχηγό της Δύναμης Κουντς, Εσμάιλ Καάνι.

Η Μοσάντ ισχυρίζεται ότι ο Αμάρ ηγούνταν ενός δικτύου με αποστολή να χτυπά ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους στο εξωτερικό και είχε άμεση σχέση με τις αποτυχημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την Αυστραλία και τη ΓερμανίΑ.

Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες αυτού του δικτύου, σύμφωνα με την υπηρεσία, οδήγησαν στην αποκάλυψη των μελών και της υποδομής του.

Σε απάντηση στην ανακάλυψη ιρανικών «πυρήνων» που δραστηριοποιούνταν στο έδαφός τους, η Αυστραλία και η Γερμανία έλαβαν διπλωματικά μέτρα. Η Καμπέρα απέλασε τον Ιρανό πρέσβη, κηρύσσοντας τον persona non grata, ενώ το Βερολίνο ζήτησε την λήψη παρόμοιων μέτρων. Και οι δύο κινήσεις περιγράφηκαν ως σημάδια «μηδενικής ανοχής» για την κρατικά χρηματοδοτούμενη τρομοκρατία.

Η Μοσάντ δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να χρησιμοποιεί την τρομοκρατία ως στρατηγικό εργαλείο για να επιτεθεί στο Ισραήλ και στους Εβραίους πολίτες στο εξωτερικό, αποφεύγοντας παράλληλα την άμεση στρατιωτική ή πολιτική αντιπαράθεση. Η αποκάλυψη του δικτύου του Αμάρ, πρόσθεσε, υπογραμμίζει τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μυστικός μηχανισμός της Τεχεράνης.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών τόνισε ότι οι διεθνείς προσπάθειες περιορίζουν όλο και περισσότερο την ικανότητα του Ιράν να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, επιβάλλοντας διπλωματικό κόστος στο καθεστώς.