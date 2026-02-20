Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να λάβει αντίποινα μέτρα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν προωθηθούν πολιτικές που θα ευνοούν τους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές όπλων στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεξοπλισμού της ηπείρου.

Σύμφωνα με το Politico, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα περιόριζε την πρόσβαση αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε αντίστοιχη απάντηση από την Ουάσιγκτον.

Οι παρατηρήσεις αυτές περιλαμβάνονται σε παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού.

Οι ΗΠΑ υπογραμμίζουν ότι αντιτίθενται σε αλλαγές που θα περιόριζαν τη συμμετοχή της αμερικανικής βιομηχανίας στις εθνικές αμυντικές προμήθειες των κρατών-μελών της ΕΕ. Προειδοποιούν, επίσης, ότι προστατευτικές πολιτικές που αποκλείουν αμερικανικές εταιρείες είναι λανθασμένες, ιδιαίτερα όταν μεγάλες ευρωπαϊκές αμυντικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επωφελούνται από την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει ένα βασικό δίλημμα στις διατλαντικές σχέσεις: ενώ η Ουάσιγκτον καλεί τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου, δεν επιθυμεί αυτό να γίνει εις βάρος των αμερικανικών εξοπλιστικών εταιρειών.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων στα οπλοστάσια των κρατών-μελών, καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για ενδεχόμενες απειλές από τη Ρωσία.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγόμενων όπλων στην ΕΕ προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, πυραυλικών συστημάτων και αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε ότι εάν υιοθετηθούν ισχυρές ρήτρες «Buy European», θα επανεξετάσει τις εξαιρέσεις που επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες να συμμετέχουν σε συμβάσεις του Πενταγώνου.

Περίπου 19 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν συνάψει συμφωνίες αμοιβαίων αμυντικών προμηθειών με τις ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την αναθεώρηση της οδηγίας προμηθειών εντός του έτους. Η συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας αναμένεται να ενταθεί, δοκιμάζοντας την ισορροπία μεταξύ στρατηγικής ανεξαρτησίας και διατλαντικής συνεργασίας.