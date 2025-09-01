Σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ έπληξε, στις 23:47 τοπική ώρα την Κυριακή, την ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν, με τις αρχές να δηλώνουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όπως αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν, περισσότεροι από 800 άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί, αν και προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής απολογισμός. Υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες τραυματίες. Πολλαπλές πηγές από την κυβέρνηση ανέφεραν ότι δεκάδες σπίτια έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια, ενώ έχει ζητηθεί βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς.

Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν

Η ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας, που έχει δώσει μερικούς από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στον κόσμο, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μετά τη νέα σεισμική δόνηση στο Αφγανιστάν.

Συγκεκριμένα, ο Dr. Brian Baptie, σεισμολόγος του British Geological Survey, εξηγεί γιατί η περιοχή αυτή απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας και παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δύναμη πίσω από αυτόν τον τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στον σχηματισμό των Ιμαλαΐων, του Καρακορούμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – η σύγκρουση των πλακών Ινδίας και Ευρασίας.

«Με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστά τον χρόνο, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές της Γης – αντιστοιχώντας περίπου στο 15% όλης της σεισμικής ενέργειας που εκλύεται στον κόσμο κάθε χρόνο.

Πρόκειται για μια περιοχή πολύ υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας, με τακτική σεισμική δραστηριότητα που εκτείνεται σε σύνθετα συστήματα ρηγμάτων κατανεμημένα σε μια ευρεία ζώνη.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, το Αφγανιστάν έχει βιώσει ένα ιστορικό καταστροφικών σεισμών, όπου έχουν σημειωθεί 12 σεισμοί με μέγεθος άνω των 7 Ρίχτερ από το 1900.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν έναν σεισμό μεγέθους 6,0 στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν το 2022, ο οποίος σκότωσε πάνω από 1.000 ανθρώπους και προκάλεσε κατολισθήσεις· το 2023 μια σειρά τεσσάρων μεγάλων σεισμών, καθένας με μέγεθος 6,3 στην επαρχία Χεράτ, δυτικά του Αφγανιστάν, που σκότωσαν περίπου 1.500 ανθρώπους· και το 2005, έναν σεισμό 7,6 βαθμών κοντά στη Μουζαφαραμπάντ στο Κασμίρ, ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον 76.000 ανθρώπους», εξήγησε.