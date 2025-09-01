Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 600 οι νεκροί - Πάνω από 1.500 τραυματίες (vid)

Μέχρι στιγμής 622 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 1.500 τραυματίστηκαν από τον σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις Αρχές, καθώς ελικόπτερα μεταφέρουν τους τραυματίες σε ασφαλές μέρος από τα ερείπια που «χτενίζονται» προς αναζήτηση επιζώντων.

Η καταστροφή θα επιβαρύνει περαιτέρω τη χώρα, η οποία ήδη αντιμετωπίζει ανθρωπιστικές κρίσεις, από την απότομη μείωση της βοήθειας έως την τεράστια επιστροφή των πολιτών της από τις γειτονικές χώρες.

Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ τραυμάτισε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, το οποίο ελέγχεται από τους Ταλιμπάν, που ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 622.

BREAKING: The death toll from the earthquake in Afghanistan has risen to 509, with more than 1,000 people injured. pic.twitter.com/a3qCk58KWf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 1, 2025

Νωρίτερα, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Radio Television Afghanistan (RTA) είχε εκτιμήσει τον αριθμό των θυμάτων σε περίπου 500.

Στην πρωτεύουσα Καμπούλ, οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι οι διασώστες σπεύδουν να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά που βρίσκονται σε μια περιοχή με μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Τα στοιχεία από λίγες μόνο κλινικές δείχνουν πάνω από 400 τραυματίες και δεκάδες θανάτους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Σαραφάτ Ζάμαν σε δήλωση που προειδοποιούσε για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταφέρουν τους πληγέντες, ενώ οι κάτοικοι βοηθούσαν τους στρατιώτες και τους γιατρούς να μεταφέρουν τους τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Τρία χωριά καταστράφηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ πολλά άλλα υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Οι αναφορές έκαναν λόγο για 250 νεκρούς και 500 τραυματίες, δήλωσε ο Najibullah Hanif, επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της επαρχίας Κουνάρ, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αλλάξει.

Οι πρώτες αναφορές έδειξαν 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, με εκατοντάδες τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι διασώστες προσπαθούσαν να βρουν επιζώντες στην περιοχή που συνορεύει με την περιοχή Khyber Pakhtunkhwa του Πακιστάν, όπου σπίτια από λάσπη και πέτρα ισοπεδώθηκαν από τον σεισμό που έπληξε τα μεσάνυχτα σε βάθος 10 χλμ.

«Μέχρι στιγμής, καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει προσφερθεί να παρέχει υποστήριξη για τις εργασίες διάσωσης ή ανακούφισης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Hindu Kush, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Μια σειρά σεισμών στη δυτική πλευρά της χώρας σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους πέρυσι, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου στις φυσικές καταστροφές.