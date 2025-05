Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο για την Ουκρανία και τους συμμάχους της, που πασχίζουν εδώ και μήνες να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίξει τα δίκαια αιτήματα του Κιέβου, η εξέλιξη αυτή κρίνεται απολύτως απογοητευτική, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι, στη δίωρη συνομιλία του με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν αργά τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε την προηγούμενη στάση του, αναφορικά με μια άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός που ήλπιζε ότι θα έδινε το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουκρανία είχε υποστηρίξει αυτή την πρόταση, ενώ η Ρωσία όχι.

Ο πόλεμος που κάποτε υποσχέθηκε να τερματίσει μέσα σε 24 ώρες, δεν ήταν πλέον δική του αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, που με αυτόν τον τρόπο καθιστά την Ουκρανία ευάλωτη και προξενεί ανησυχία στους συμμάχους της.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα για το Κίεβο, το οποίο έρχεται λιγότερο από τρεις μήνες μετά τη δημόσια διαφωνία του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: Ukrainian Presidential Press Office via AP, File

Έκτοτε, οι ηγέτες της Ευρώπης αγωνίζονται να αποκαταστήσουν τη σχέση ανάμεσα στους δύο άντρες, αλλά και να διαδραμτίσουν πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Σημειώνεται ότι, τις εβδομάδες πριν από το τηλεφώνημα, ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν έδειχνε πρόοδο προς την ειρήνη, μια κίνηση που η Ουκρανία ήλπιζε ότι θα έπειθε τον Πούτιν να κάνει πίσω από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του σε τυχόν διαπραγματεύσεις.

Αυτή η προσέγγιση με το «μαστίγιο» έχει φύγει προς το παρόν, και έχει αντικατασταθεί από το «καρότο» της οικονομικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν και όταν τελειώσει ο πόλεμος.

«Στο τηλεφώνημα της Κυριακής με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ είχε συμφωνήσει στην προτεινόμενη προσέγγιση - να ζητήσει (μια) άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και να εφαρμόσει κυρώσεις αν δεν κινηθεί τίποτα», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας ανώνυμα στο Reuters.

«Αλλά προφανώς εγκατέλειψε αυτή την ιδέα όταν μίλησε με τον Πούτιν ... Είναι αδύνατο να τον εμπιστευτούμε για περισσότερο από μία ημέρα. Δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται καθόλου για την Ουκρανία», σημείωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας αργότερα ότι πιστεύει ότι «σημειώνεται κάποια πρόοδος».

Όταν ο Τραμπ συνομίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, μετά το τηλεφώνημα στον Πούτιν, άτομο που γνώριζε τη συζήτηση περιέγραψε την αντίδραση στη θέση του Τραμπ ως «σοκ».

«Παίζει με τον χρόνο ο Τραμπ»

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο μετά το τηλεφώνημα της Δευτέρας, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και υποσχόμενοι να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλωστε, όπως αναφέρει το Reuters, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Τραμπ να αλλάξει και πάλι γνώμη.

Αλλά η δυσπιστία απέναντι στον Πούτιν είναι μεγάλη. Ο στρατός του είναι μεγαλύτερος από τον στρατό της Ουκρανίας, καταγράφει κέρδη κατά μήκος μιας πρώτης γραμμής μήκους 1.000 χιλιομέτρων (620 μιλίων) για περισσότερο από ένα χρόνο και η Ρωσία επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες στο πεδίο της μάχης.

«Ο Πούτιν παίζει ξεκάθαρα με τον χρόνο. Δυστυχώς, πρέπει να πούμε ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειρήνη», δήλωσε την Τρίτη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Από την πλευρά της, η Ορίσια Λουτσέβιτς, επικεφαλής του Φόρουμ για την Ουκρανία στο think tank, Chatham House με έδρα το Λονδίνο, συμφώνησε ότι ο Πούτιν δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί μια διευθέτηση.

«Για τους Ρώσους, το πεδίο της μάχης και η διπλωματία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», είπε.

«Ο Πούτιν αποκτά το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης μέσω της αναβλητικότητας στη διπλωματία και με το να στερεί από την Ευρώπη την ευκαιρία να ... οργανωθεί», πρόσθεσε.

Αφού μίλησε με τον Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ουκρανία για ένα μνημόνιο σχετικά με μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία με την εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022 βρίσκονται στο σωστό δρόμο.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ ήταν το «κλειδί» για την ικανότητα της Ουκρανίας να αποφύγει την ήττα και η απομάκρυνση του Τραμπ από την υποστήριξη του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν προς το Κίεβο την έχει αφήσει να αγωνίζεται να τον κρατήσει δεσμευμένο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος συνεισφέρων στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας μέσω δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια και το Κίεβο βασίζεται στις αμερικανικές στρατιωτικές πληροφορίες για τον εντοπισμό εχθρικών στόχων και κινήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το τι θα συμβεί με αυτή την υποστήριξη όταν η βοήθεια που συμφωνήθηκε υπό τον Μπάιντεν λήξει το καλοκαίρι είναι ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο η Ουκρανία προσπαθεί να απαντήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους.

Πηγή: AP /Mstyslav Chernov

Η Ευρώπη έχει υποσχεθεί να διατηρήσει την άμεση βοήθεια και τις αγορές όπλων, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συμφωνήσουν να πουλήσουν τα όπλα τους και υπάρχουν ορισμένα αμερικανικά πυρομαχικά που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, δηλαδή η αεράμυνα και οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι μικρού βεληνεκούς.

Υπάρχει επίσης η οικονομική πίεση που θα μπορούσαν να ασκήσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία, η οικονομία της οποίας έχει αντέξει τις δυτικές κυρώσεις στον ενεργειακό και τραπεζικό τομέα, αλλά η οποία παρουσιάζει σημάδια πίεσης από το τεράστιο κόστος του πολέμου.

Ζελένσκι για Ρωσία: Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο

Παράλληλα, την πεποίθηση πως η Ρωσία «προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο» εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και της δικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης που αποφέρει αποτελέσματα. Και αν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες», τόνισε ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ενημερώσαμε ο ένας τον άλλον για τις επαφές μας με τους εταίρους μας και συζητήσαμε λεπτομέρειες της χθεσινής συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ.

Το βασικό σημείο είναι ότι η διπλωματία που στοχεύει στην ειρήνη πρέπει να είναι καλά συντονισμένη και να επικεντρώνεται σε απτά αποτελέσματα.

Είναι προφανές ότι η Ρωσία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο και την κατοχή της. Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι η πίεση θα αναγκάσει τους Ρώσους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Οι κυρώσεις έχουν σημασία και είμαι ευγνώμων σε όλους όσους τις καθιστούν πιο αυστηρές για τους υπεύθυνους για αυτόν τον πόλεμο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι προτάσεις στο τραπέζι πρέπει να είναι σαφείς και ρεαλιστικές. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης που αποφέρει αποτελέσματα. Και αν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες.

Περισσότερες συνομιλίες με τους εταίρους μας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα.»

Spoke with President of Finland @AlexStubb.



We informed each other about our contacts with partners and discussed details of yesterday’s conversation with @POTUS. The key point is that diplomacy aimed at peace must be well-coordinated and focused on tangible outcomes.



It is… pic.twitter.com/UuOMsR2h3V — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2025

Φον ντερ Λάιεν: Ετοιμάζεται το 18ο πακέτο κυρώσεων με σκληρότερα μέτρα σε βάρος της Ρωσίας

Ταυτόχρονα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Τρίτη (20/05) ότι μολονότι οι «27» μόλις υιοθέτησαν τη 17η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ετοιμάζεται ήδη το 18ο πακέτο που θα περιλαμβάνει περαιτέρω σκληρά μέτρα.

I thanked President of the European Commission @vonderLeyen and the entire EU for the 17th sanctions package. It is a step in the right direction. It is important to impose tough restrictions on Russia’s tanker fleet, which serves to finance killings, as well as on all the… pic.twitter.com/3VO8DhwaIF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2025





Just off the phone with @ZelenskyyUa.



We are coordinating closely on the next steps.



Europe has just adopted its 17th package of hard-biting sanctions.



An 18th package is being prepared with further hard hitting sanctions.



It’s time to intensify the pressure on Russia to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2025

«Ήρθε η ώρα να εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.