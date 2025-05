Ζελένσκι σε Μελόνι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για έντιμη διπλωματία

Κίεβο και Ρώμη «συντονίζουν τις θέσεις τους» ενόψει των ειρηνευτικών διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν «καλής συνομιλίας» που είχε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, με επίκεντρο τη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε, η Ιταλία υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν σε μια «πραγματική ειρήνη», ενώ οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν τακτική επαφή για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συζήτηση για πιθανούς «χώρους» ή «πλατφόρμες» όπου θα μπορούσαν να διεξαχθούν συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά. Ο Ζελένσκι επανέλαβε πως «απαιτείται κατάπαυση του πυρός για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών» και έκανε έκκληση για «έντιμη διπλωματία».

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη», δήλωσε, προσθέτοντας πως «πρέπει να διασφαλιστεί ότι και η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο».

Στήριξη στο 17ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ

Σε νέα του ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και το σύνολο της ΕΕ για την υιοθέτηση του 17ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Επισήμανε την ανάγκη σκληρού περιορισμού του ρωσικού «σκιώδους» στόλου, ο οποίος –όπως είπε– χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Όπως σημείωσε, η πίεση προς τη Ρωσία είναι το κλειδί ώστε η Μόσχα να αποκτήσει πραγματικά κίνητρο για να κινηθεί προς την ειρήνη.

Ανέφερε, επίσης, ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του 18ου πακέτου κυρώσεων, με έμφαση στο ρωσικό πετρέλαιο, τις υποδομές διακίνησης ενεργειακών πόρων, τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά κυκλώματα.

Την πεποίθηση πως η Ρωσία «προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο» εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και της δικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης που αποφέρει αποτελέσματα. Και αν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες», τόνισε ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ενημερώσαμε ο ένας τον άλλον για τις επαφές μας με τους εταίρους μας και συζητήσαμε λεπτομέρειες της χθεσινής συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ.

Το βασικό σημείο είναι ότι η διπλωματία που στοχεύει στην ειρήνη πρέπει να είναι καλά συντονισμένη και να επικεντρώνεται σε απτά αποτελέσματα.

Είναι προφανές ότι η Ρωσία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο και την κατοχή της. Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι η πίεση θα αναγκάσει τους Ρώσους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Οι κυρώσεις έχουν σημασία και είμαι ευγνώμων σε όλους όσους τις καθιστούν πιο αυστηρές για τους υπεύθυνους για αυτόν τον πόλεμο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι προτάσεις στο τραπέζι πρέπει να είναι σαφείς και ρεαλιστικές. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης που αποφέρει αποτελέσματα. Και αν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες.

Περισσότερες συνομιλίες με τους εταίρους μας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα.»

