Crypto: Ξυπνάει «εφιάλτες» το πιο βίαιο sell-off στα χρονικά

Η εβδομάδα 6-12 Οκτωβρίου ήταν ιστορική για την αγορά των κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα για το bitcoin. Κατά τη διάρκειά της, η τιμή του βασιλιά των crypto κατέρρευσε από το ιστορικό υψηλό λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια, στα 103.893 δολάρια. Μέσα σε τέσσερις ημέρες το bitcoin έχασε σχεδόν το 18% της αξίας του.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου έως και το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, εξαϋλώθηκαν από την αγορά του bitcoin περί τα 322 δισ. δολάρια και συνολικά από τα crypto πάνω από 670 δισ. δολάρια, αναγκάζοντας τους αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο βίαια sell-off όλων των εποχών.

Αιτία ξεκάθαρη δεν υπάρχει, όπως π.χ. μία πολύ αρνητική εξέλιξη που αφορά στα crypto. Η γενικότερη επιδείνωση του κλίματος, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο, έκανε ορισμένους από τους μεγάλους «παίκτες» της αγοράς να πουλήσουν. Το γεγονός ότι «παίζουν» με μεγάλη μόχλευση είχε ως αποτέλεσμα να κλιμακωθεί το sell-off, ενώ η ευρύτερη τάση ήθελε τους επενδυτές να «σηκώνουν» κεφάλαια από τα υψηλού ρίσκου crypto και να τα τοποθετήσουν σε πιο ασφαλή assets.

Οι μεγάλες πτώσεις κατά τη διάρκεια σοβαρών αναταράξεων είναι συνηθισμένο φαινόμενο και όχι μόνο για crypto. Αυτό που, ωστόσο, προκαλεί ανησυχία είναι ότι η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται ως μία από τις ευνοϊκότερες στα χρονικά. Βλέπετε, τα crypto δέχονται πλήγμα όταν τα επιτόκια αυξάνονται, ο πληθωρισμός απειλεί, το δολάριο ενισχύεται, αυστηροί ρυθμιστικοί κανόνες εφαρμόζονται σε αγορές-κλειδιά ή/και η παγκόσμια οικονομία διανύει περίοδο αστάθειας.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβαίνει σήμερα. Η Fed και οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες μειώνουν τα επιτόκια και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει πολύ κοντά στον στόχο του 2%, αν και εκτιμάται ότι θα μείνει για καιρό ελαφρώς υψηλότερα, ενώ τα crypto έχουν βρει σύμμαχο στο πρόσωπο του ισχυρότερου άνδρα του πλανήτη, του προέδρου των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε το νομοσχέδιο GENIUS για τα stablecoins και έχει ανακοινώσει τη δημιουργία ομοσπονδιακού στρατηγικού αποθέματος σε Bitcoin, το οποίο θα περιέχει BTC και άλλα ψηφιακά νομίσματα που κατασχέθηκαν από κρατικές υπηρεσίες.

Επομένως, τι ακριβώς συμβαίνει με τα crypto; Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση τα crypto αντιμετωπίζονται ως assets υπερβολικού κινδύνου. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Γι’ αυτό το λόγο προσελκύουν επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν. Δεν είναι τυχαίο ότι μελέτες δείχνουν πως περίπου 4 στους 10 που επενδύουν στα crypto δεν διαθέτουν καμία εμπειρία από τις αγορές, αναζητούν το εύκολο χρήμα και δεν δίνουν μεγάλη βάση στα θεμελιώδη.

Με κέρδη της τάξης του 20% μέσα στο 2025, η φετινή επίδοση του bitcoin δεν θυμίζει σε τίποτα τις… ένδοξες ημέρες του παρελθόντος. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην τελευταία πενταετία το bitcoin σημείωσε κέρδη 121% το 2024, ενισχύθηκε κατά 155% το 2023 και κατά 60% το 2021, μετά το αλησμόνητο 302% του 2020. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το 2022 των μεγάλων σκανδάλων στην αγορά των crypto, όταν το bitcoin κατέγραψε απώλειες 64%.

Σήμερα, το FOMO (Fear Of Missing Out) συνεχίζει να κυριαρχεί, καθώς στα social media φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι ομάδες που αναλύουν τα δεδομένα και προτρέπουν τους ερασιτέχνες επενδυτές να μην επηρεαστούν από το sell-off και να διακρατήσουν τα crypto γιατί επέρχεται νέο μεγάλο ράλι. Όσοι ασχολούνται με τα crypto θα πρέπει, επίσης, να έχουν κατά νου ότι πολλά από τα νέα projects και memecoins που δημιουργούνται, έχουν στόχο μόνο την κερδοσκοπία, δεν προσφέρουν τίποτα καινούριο, ούτε έχουν κάποια χρησιμότητα.

Οι απότομες πτώσεις είναι πλέον συνυφασμένες με την αγορά, όπως αντίστοιχα και τα μεγάλα κέρδη. Το θέμα είναι ποιοι έχουν το «στομάχι» να ασχοληθούν με assets που βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η ακραία μεταβλητότητα. Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι τα crypto ωριμάζουν ως επενδυτική επιλογή, καθώς συμπληρώνονται σχεδόν δύο χρόνια κυκλοφορίας των spot bitcoin ETFs που στην ουσία άνοιξαν τη συγκεκριμένη αγορά σε θεσμικούς επενδυτές.