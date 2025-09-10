Μετά τα drones στην Πολωνία, η Βρετανία εξετάζει την ενίσχυση της αεράμυνας του NATO 

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξετάσουν τις επιλογές για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, δήλωσε την Τετάρτη ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χέιλι, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία.

«Ως σύμμαχο σας στο ΝΑΤΟ, θα σας υποστηρίξουμε, φίλοι μας Πολωνοί. Ως σύμμαχο σας στο ΝΑΤΟ, θα συμβάλουμε στην εξασφάλιση της ασφάλειας του λαού σας», δήλωσε ο Χέιλι σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνάντηση με εκπροσώπους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ουκρανία.

«Μετά τις σημερινές συζητήσεις μας, ζήτησα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν τις επιλογές για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία», είπε.