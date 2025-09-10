Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επενδύει σε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο επέκτασης που θα αναδιαμορφώσει τον χαρακτήρα του μέχρι την επόμενη δεκαετία. Τα αποτελέσματα εξαμήνου επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία έχει τα εφόδια να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις του Ιουνίου, η Αθήνα συνεχίζει να εδραιώνεται ως κόμβος αερομεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ελκυστικότητά της ως προορισμού.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρήκε τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) σε τροχιά ανάπτυξης, με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 15,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η αύξηση οφείλεται τόσο στην ενίσχυση της διεθνούς κίνησης (+9,8%), όσο και στην ήπια άνοδο της εσωτερικής (+2,2%).

Έσοδα σε ανοδική πορεία

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα του ΔΑΑ διαμορφώθηκαν σε 308,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ανόδου της επιβατικής κίνησης και των αναπροσαρμογών στα τέλη αεροδρομίου. Παρά την ενίσχυση αυτή, η κερδοφορία μετά φόρων υποχώρησε κατά 5,1%, στα 92,2 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA ανήλθε σε 189,8 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο κατά 0,6%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 182,3 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 59,2%, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της διοίκησης, αλλά παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με το 62,5% του 2024.

Η συμβολή των αεροπορικών και μη αεροπορικών δραστηριοτήτων

Αναλύοντας τα έσοδα, οι αεροπορικές δραστηριότητες απορρόφησαν το 74,8% του συνόλου, αποφέροντας 230,5 εκατ. ευρώ (+3,2%), ενώ οι μη αεροπορικές δραστηριότητες κατέγραψαν αύξηση 10,6%, στα 77,7 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας (+10%), τα υψηλότερα έσοδα από στάθμευση (+7,1%) και η θετική συμβολή από τηλεπικοινωνίες και μισθώσεις (+15,3%) επιβεβαιώνουν τον αυξανόμενο ρόλο των παράπλευρων πηγών εισοδήματος.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση των εσόδων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, καθώς το μοντέλο «dual till» που εφαρμόζεται, διαχωρίζοντας τις ρυθμιζόμενες αεροπορικές δραστηριότητες από τις μη ρυθμιζόμενες εμπορικές, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην τιμολογιακή και επενδυτική πολιτική.

Τα λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 15,3%, στα 118,4 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από την αύξηση του μεταβλητού σκέλους της αμοιβής παραχώρησης, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις μισθολογικές προσαρμογές και τις ενισχυμένες ανάγκες σε προσωπικό λόγω υψηλότερης κίνησης. Αν και το κόστος ανά επιβάτη παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι οι πιέσεις αυτές θα συνεχιστούν, ιδίως όσο εξελίσσεται το πρόγραμμα επέκτασης.

Kεφαλαιακή ενίσχυση

Στο μέτωπο της χρηματοοικονομικής θέσης, το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 767,2 εκατ. ευρώ, με δείκτη καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA στο 1,8x, επίπεδο που χαρακτηρίζεται υγιές για τα δεδομένα του κλάδου. Την ίδια ώρα, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program) οδήγησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 84,75 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή άνω του 89% των μετόχων. Τα αντληθέντα κεφάλαια κατευθύνονται αποκλειστικά σε αεροπορικές δραστηριότητες, ενισχύοντας το επενδυτικό σκέλος του ΔΑΑ.

Το μεγάλο στοίχημα της επέκτασης

Η πιο φιλόδοξη πρόκληση για την εταιρεία είναι το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου. Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή του πολυώροφου χώρου στάθμευσης 3.365 θέσεων και του νέου βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. Παράλληλα, προχωρά η γενική μελέτη για την επέκταση του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, που θα αυξήσει τη χωρητικότητα κατά 150.000 τ.μ., με στόχο όχι μόνο την εξυπηρέτηση περισσότερων επιβατών, αλλά και τη δημιουργία εκτεταμένων εμπορικών χώρων.

Η διαδικασία ανάθεσης ακολουθεί το μοντέλο «Early Contractor Involvement», διασφαλίζοντας ότι οι εργολάβοι συμμετέχουν ήδη από τη φάση σχεδιασμού, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι καθυστερήσεων και υπερβάσεων κόστους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το 50% των επενδύσεων θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2028 και το σύνολο μέχρι το 2032.

Νέα πολιτική χρεώσεων και βιώσιμη ανάπτυξη

Η αναπροσαρμογή των τελών αεροδρομίου για το 2025 αντανακλά τη σταδιακή εξάντληση του μεταφερόμενου ποσού και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση ανακοίνωσε προσωρινή μείωση 30% στο Passenger Terminal Fee για την περίοδο χαμηλής ζήτησης Οκτωβρίου–Απριλίου, ενώ εισάγεται πρόγραμμα ενίσχυσης βιώσιμης ανάπτυξης που προσφέρει έκπτωση €0,80–€1,50 ανά επιβάτη, ανάλογα με το είδος αεροσκάφους. Στόχος είναι η ενθάρρυνση χρήσης αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και υψηλότερους συντελεστές πληρότητας.

Οι προοπτικές για το 2025

Η διοίκηση του ΔΑΑ παραμένει αισιόδοξη για το σύνολο του έτους, προβλέποντας αύξηση της επιβατικής κίνησης με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό, πριν η αγορά σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερες ταχύτητες μεσοπρόθεσμα. Η κερδοφορία αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως το 2025–2026, ενώ η μείωση του περιθωρίου EBITDA θεωρείται προσωρινή, ενόψει των επενδύσεων που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη.