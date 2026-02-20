Μερτς: Η Ευρώπη να μάθει τη γλώσσα της ισχύος - Υπάρχει κίνδυνος από τον «αφελή ειρηνισμό»

«Όποιος σήμερα ακολουθεί έναν αφελή ειρηνισμό, προωθεί τους πολέμους του αύριο», προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στο Συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και τόνισε ότι «η τάξη που βασίζεται σε κανόνες, δεν υπάρχει πλέον», ενώ επανέλαβε ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει να μιλάει τη γλώσσα της ισχύος.

Για τη χώρα του, ο κ. Μερτς είπε σε υψηλούς τόνους ότι «η Γερμανία πρέπει να επιτύχει μέγιστη απόδοση», παραδέχθηκε ότι δεν είναι εφικτό όλες οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις να ολοκληρωθούν άμεσα και απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD).

Ενώπιον των 1000 συνέδρων του CDU - ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και η πρώην καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ - ο Φρίντριχ Μερτς προέταξε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θεωρεί φιλοφρόνηση τον χαρακτηρισμό του ως «καγκελάριου των Εξωτερικών» από τους πολιτικούς του αντιπάλους και έκανε λόγο για «εγκληματική» Ρωσία, αλλά και για τις ΗΠΑ, οι οποίες «αποσύρονται σταδιακά ως εταίρος», «είναι όμως φίλοι μας και πρέπει να παραμείνουν». Η Ευρώπη «πρέπει να μάθει τη γλώσσα της ισχύος, να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της - προσφέρει μια εναλλακτική με κανόνες απέναντι στον ιμπεριαλισμό και στην απολυταρχία. Ο σεβασμός του νόμου είναι δύναμη και όχι αδυναμία», δήλωσε ο κ. Μερτς και ανέδειξε για μία ακόμη φορά την ανάγκη για οικονομική και τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και ενόψει της επίσκεψής του την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα, ότι η Γερμανία δεν μπορεί να υπάρξει απομονωμένη και χρειάζεται οικονομικές σχέσεις με όλον τον κόσμο. «Δεν θέλω να τρέφω ψευδαισθήσεις. Οι απόψεις για την ανθρωπότητα και τις αξίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο είμαι τόσο πεπεισμένος για την σημασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ, επειδή εκεί οι αξίες είναι πολύ πιο στενά ευθυγραμμισμένες με ις δικές μας», σημείωσε.

Συνεχίζοντας ουσιαστικά από την ομιλία του την περασμένη εβδομάδα στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο καγκελάριος περιέγραψε μια απαισιόδοξη εικόνα της κατάστασης στον κόσμο, μιλώντας για «μεγάλες δυνάμεις που δίνουν και πάλι τις εντολές» και για «κοσμογονικές αλλαγές» οι οποίες «μας επηρεάζουν όλους» και επομένως έχουν και «εσωτερικές πολιτικές συνέπειες». Το CDU όμως, διαβεβαίωσε, «είναι ένα προπύργιο, ένας βράχος στα κύματα, ένα κόμμα αξιοπιστίας και ηγετικής δύναμης, ένα κόμμα του μέλλοντος και της δράσης και δεν θα απογοητεύσει τους ψηφοφόρους του ούτε θα αποδεχθεί τη νέα παγκόσμια τάξη ως ανυπέρβλητη μοίρα».

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο καγκελάριος δήλωσε καταχειροκροτούμενος ότι «στεκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, «όποιος σήμερα μένει προσκολλημένος στον αφελή ειρηνισμό, προετοιμάζει τους πολέμους του αύριο» και ανέφεροντας ως ενδεικτικό παράδειγμα ενότητας της Ευρώπης τη διαχείριση του ζητήματος της Γροιλανδίας. «Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία στα αμυντικά και στα οικονομικά θέματα κι αυτό περιλαμβάνει επίσης περαιτέρω συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Στα θέματα εσωτερικής πολιτικής, ο κ. Μερτς υπερασπίστηκε και πάλι την απόφασή του για άρση του «φρένου χρέους» και δανεισμό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, περιγράφοντάς την ωστόσο ως «μεγάλο χάπι» που έπρεπε και ο ίδιος να καταπιεί. «Ήταν όμως η σωστή απόφαση, προκειμένου η Γερμανία να γίνει ταχύτερη και καλύτερη και να προετοιμαστεί για το μέλλον στον τομέα της άμυνας», υποστήριξε και παραδέχθηκε ότι προεκλογικά έθεσε «υπερβολικά φιλόδοξους στόχους», χωρίς ίσως να εξηγήσει στους πολίτες ότι δεν θα επιτευχθούν όλοι άμεσα. «Δεν θέλω όμως απλώς να συντονίζω ή να ανακηρύξω τον ελάχιστο παρονομαστή ως τον ύψιστο στόχο, αλλά να μας ωθήσω προς την μέγιστη απόδοση. Η Γερμανία πρέπει να αποδώσει όσο καλύτερα μπορεί, διαφορετικά δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας», είπε ο ίδιος και επανέλαβε τη θέση του περί αύξησης των ωρών εργασίας, απορρίπτοντας δηκτικά τις εισηγήσεις για «τετραήμερη εργασία για όλους» και περιγράφοντας το συνταξιοδοτικό ως ένα «σκληρό καρύδι που πρέπει να σπάσει».

«Δεν κατηγορούμε κανέναν για τεμπελιά», τόνισε, αλλά εξήγησε ότι το κράτος πρόνοιας - «το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας» - χρειάζεται σημαντική μεταρρύθμιση προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμο μακροπρόθεσμα, να λειτουργεί με κίνητρα και χαρά για την εργασία. «Όσοι χρειάζονται βοήθεια, θα πρέπει να τη λαμβάνουν, αλλά όσοι μπορούν να εργαστούν, πρέπει επίσης να πηγαίνουν στη δουλειά», σημείωσε.

Απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες «όλων των μεγεθών», ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε θάρρος για καινοτομία και ανέφερε ότι το γερμανικό επιχειρηματικό μοντέλο είναι ξεκάθαρο, αλλά στον καινούργιο κόσμο δεν θα λειτουργεί πλέον το να μένει κανείς ακίνητος και να βασίζεται σε αυτό. «Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι μια πραγματικότητα και τώρα το θέμα είναι πόσο γρήγορα και με πόση επιτυχία προσαρμοζόμαστε.

Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να έχουν το θάρρος να δοκιμάσουν νέα πράγματα», συμπλήρωσε, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα και ότι «υπάρχουν πολλά που μας δίνουν λόγους αισιοδοξίας, αν και τα δυνατά σημεία της Γερμανίας κρύβονται συχνά κάτω από τόνους γραφειοκρατίας».

Ο κ. Μερτς τόνισε ότι για τις πολιτικές του θέλει να βρει υποστήριξη αποκλειστικά στις δυνάμεις του κέντρου και απέρριψε εκ νέου κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την AfD και την Αριστερά. Ενόψει μάλιστα των κρατιδιακών εκλογών αυτής της χρονιάς και της ανόδου της ακροδεξιάς ειδικά στα ανατολικά κρατίδια, ανέδειξε ως κεντρικό στόχο την αποτροπή ανόδου της AfD στην εξουσία. «Υπάρχει μια γοητεία στην απολυταρχία. Η δημοκρατία απαιτεί χρόνο και συζήτηση και δεν είναι πάντα εύκολη. Δεν γίνεται με λίγα likes», ανέφερε και αναγνώρισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και το CDU θα πρέπει να εξηγούν με μεγαλύτερη διαφάνεια τις θέσεις και τις πολιτικές τους.

Αργότερα σήμερα ο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να επανεκλεγεί πρόεδρος του CDU για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ εκλογές θα διεξαχθούν και για την ανάδειξη των μελών της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής και το προεδρείο του κόμματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιείται στην Στουτγάρδη της Βάδης-Βυρτεμβέργης που πηγαίνει στις κάλπες στις 8 Μαρτίου, θα συζητηθούν 270 προτάσεις θέσεων, μεταξύ των οποίων οι ηλικιακοί περιορισμοί για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.