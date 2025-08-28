Μερτς: Σαφές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Τραμπ: Ίσως δεν είναι έτοιμοι να βάλουν τέλος στον πόλεμο

Απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια δήλωσης που έκανε μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, φαίνεται σαφές ότι αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί,

Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Μερτς σε ένα δείπνο εργασίας στο φρούριο Bregancon στη νότια Γαλλία, όπου οι δύο ηγέτες έκαναν δήλωση στον Τύπο πριν από τη συνάντησή τους.

Ο Μερτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Μακρόν θα πραγματοποιήσουν διμερείς συζητήσεις για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και η απογραφειοκρατικοποίηση της Ευρώπης.

Νωρίτερα, ο Γερμανός Καγκελάριος αναφέρθηκε και στην επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα επισημαίνοντας πως αυτό δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το αληθινό της πρόσωπο την περασμένη νύχτα. Καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο», δήλωσε ο Μέρτς μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ επίσης στοχοποιήθηκε αποδεικνύει ότι το καθεστώς της Ρωσίας δεν έχει ενδοιασμούς», υπογράμμισε.

Ζελένσκι: Το πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει ότι ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τις συνομιλίες με τους συμμάχους για να εξασφαλίσει έναν ισχυρό μηχανισμό υποστήριξης που θα αποτρέπει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε «εκτεταμένα» το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία μετά από μια μαζική ρωσική επιδρομή που σκότωσε τουλάχιστον 19 ανθρώπους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας εργάζονται τώρα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο, και ολόκληρο το πλαίσιο θα καταρτιστεί σε χαρτί την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε μετά την κλήση.

Μια τουρκική επιχείρηση επλήγη επίσης από τη νυχτερινή επιδρομή, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας θα συμμετάσχει στις συζητήσεις «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στη διασφάλιση της ασφάλειας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, επισκέφθηκε την Τουρκία την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα, καθώς και τη διμερή αμυντική συνεργασία, όπως ανέφερε στο Facebook.

Η Τουρκία χαιρέτισε τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Προηγουμένως, είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες επί τόπου, εφόσον καθοριστεί συγκεκριμένο πλαίσιο και μέθοδος, χωρίς όμως να έχει δεσμευτεί ανοιχτά.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη (28/8), ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι είναι δυνατή μια δίκαιη λύση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Λ. Οίκος: Ο Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο - Θα προβεί σε δηλώσεις

Σε επίσημη δήλωση θα προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάϊν Λέβιτ.

Όπως ανέφερε η Λεβίτ, ο Τραμπ «δεν ήταν ευχαριστημένος» όταν έμαθε ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία με πυραύλους και drones, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, μεταξύ των οποίων και το British Council στο Κίεβο.

«Δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτή την είδηση, αλλά δεν ήταν και έκπληκτος. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε.