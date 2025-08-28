Λ. Οίκος: Ο Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο - Θα προβεί σε δηλώσεις

Σε επίσημη δήλωση θα προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάϊν Λέβιτ.

Όπως ανέφερε η Λεβίτ, ο Τραμπ «δεν ήταν ευχαριστημένος» όταν έμαθε ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία με πυραύλους και drones, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, μεταξύ των οποίων και το British Council στο Κίεβο.

«Δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτή την είδηση, αλλά δεν ήταν και έκπληκτος. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε.