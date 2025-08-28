Ζελένσκι: Το πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει ότι ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία θα καθοριστεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τις συνομιλίες με τους συμμάχους για να εξασφαλίσει έναν ισχυρό μηχανισμό υποστήριξης που θα αποτρέπει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε «εκτεταμένα» το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία μετά από μια μαζική ρωσική επιδρομή που σκότωσε τουλάχιστον 19 ανθρώπους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας εργάζονται τώρα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο, και ολόκληρο το πλαίσιο θα καταρτιστεί σε χαρτί την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε μετά την κλήση.

Μια τουρκική επιχείρηση επλήγη επίσης από τη νυχτερινή επιδρομή, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας θα συμμετάσχει στις συζητήσεις «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στη διασφάλιση της ασφάλειας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, επισκέφθηκε την Τουρκία την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα, καθώς και τη διμερή αμυντική συνεργασία, όπως ανέφερε στο Facebook.

Η Τουρκία χαιρέτισε τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Προηγουμένως, είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες επί τόπου, εφόσον καθοριστεί συγκεκριμένο πλαίσιο και μέθοδος, χωρίς όμως να έχει δεσμευτεί ανοιχτά.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη (28/8), ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι είναι δυνατή μια δίκαιη λύση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, επισκέφθηκε την Τουρκία την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα, καθώς και τη διμερή αμυντική συνεργασία, ανέφερε ο ίδιος στο Facebook.